3 ошибки с волосами, которые добавляют женщине возраста: парикмахер рассказал, что старит после 40 лет

После 40 лет женщины начинают тщательнее заботиться за собой. Они обновляют образ, создают новую прическу и красят волосы. Изменение имиджа действительно помогает убрать лишний возраст, но есть несколько ошибок, которые старят, поэтому их надо избегать.

На состояние волос люди обращают внимание в первую очередь, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.co.uk. С возрастом они могут меняться, поэтому за ними надо ухаживать. Мастер по волосам Ник Уиллис рассказал, как выглядеть женщине после 40 лет стильно и красиво и учел самые большие ошибки, которых допускаются женщины.

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Выбор цвета волос

Самой большой и распространенной ошибкой является выбор неправильного цвета волос, который не подходит к тону кожи. Такой цвет может добавить усталости и подчеркнуть морщины.

С возрастом мы теряем пигмент в коже, поэтому неправильным цветом волос можем только визуально ухудшить состояние лица. Надо выбирать такой оттенок, который будет гармонично выглядеть и освежать вид.

Длина волос

Женщины старшего возраста почему-то все прибегают к стрижкам, но с помощью длинных волос можно предотвратить старение. Посмотрите только, как красиво выглядит на свой возраст Деми Мур, которой уже за 60 лет. Длинные волосы – ее главная фишка, которая только добавляет красоты и молодости. Если правильно ухаживать за длинными волосами, то на женщине любого возраста они будут выглядеть роскошно.

Парикмахер говорит, что после 40 лет вполне нормально женщине иметь среднюю длину волос. Правильная форма стрижки поможет придать молодого вида. Для тех, кто любит длинные волосы надо помнить о восстановительных и увлажняющих средствах для поддержания их состояния.



С длинными волосами можно хорошо выглядеть в старшем возрасте / Фото из инстаграма Деми Мур

Седые волосы

В молодом возрасте девушки для эффектности могут красить волосы в платиновый цвет, но в старшем возрасте седые волосы уже не так красиво смотрятся. На некоторых оттенках кожи седые волосы могут выглядеть блеклыми.