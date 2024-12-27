От фаз Луны зависит то, какой будет стрижка и как будут проходить ваши дни, пишет 24 Канал. Лунный календарь поможет легко определить дни, которые привлекут в жизнь что-то хорошее и обойти даты, которые могут привести к определенным проблемам.

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Большинство астрологов уверены в том, что лунный календарь стрижек имеет влияние на жизнь людей, поэтому стоит выбирать соответствующие дни для стрижек согласно фазам Луны.

По лунному календарю на январь 2025 года циклическая смена фаз Луны будет проходить в такой последовательности:

Убывающая Луна – 15 – 28 января;

– 15 – 28 января; Новолуние – 29 января;

– 29 января; Растущая Луна – 1 – 13, 30 – 31 января;

– 1 – 13, 30 – 31 января; Полнолуние – 14 января.

С учетом особенностей влияния луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 января – стричь волосы в этот день не рекомендуется, потому что поход к парикмахеру может привлечь в жизнь постоянную усталость и апатию.

2 января – если в этот день посетить парикмахера, то улучшится внешний вид, а жизнь будет привлекать множество хороших событий.

3 января – отличный день для стрижки волос. Поход к парикмахеру наделит вдохновением и придаст силы ко многим делам.

4 января – день энергетически наполнен для смены имиджа. Стрижка привлечет в жизнь финансовое благополучие и материальную стабильность.

5 января – чтобы не привлечь в свою жизнь невзгоды, категорически запрещается стричься.

6 января – лучше не стричь волосы в этот день, если не хотите, чтобы они были ломкими и посеченными уже через короткое время.

7 января – стрижка привлечет успех в глазах близких людей и коллег. Смена имиджа будет способствовать усилению личного обаяния.

8 января – не рекомендовано стричь волосы, особенно коротко. Есть большая вероятность того, что с новой прической вы потеряете уверенность в себе.

9 января – чтобы укрепить свои слабые волосы, рекомендуется делать с ними разнообразные манипуляции.

10 января – удачный день для стрижки волос. Результат вас приятно удивит, а от людей вы получите множество положительных комплиментов.

11 января – стрижка даст вам толчок к творческой реализации и обеспечит радостное настроение на долгий период.

12 января – на стрижку в этот день могут идти все те, кто имел проблемы со здоровьем, хоть и незначительные. Новый имидж улучшит финансовое состояние.

13 января – смена имиджа в этот день обострит вашу интуицию и изменит характер. Вы станете спокойной, уравновешенной и мудрой.

14 января – не стоит стричь волосы в этот день, чтобы не привлечь в жизнь неприятные эмоции.

15 января – стрижка волос в этот день принесет вам счастье, а также привлечет красоту и здоровье. Окрашивание волос принесет в жизнь успех.

16 января – этот день не является удачным для стрижки, поскольку впоследствии могут возникнуть проблемы со здоровьем.

17 января – стрижка положительно повлияет на владелицу и принесет ей много положительных эмоций.

18 января – поход к парикмахеру привлечет в вашу жизнь богатство и здоровье.

19 января – стричь волосы рекомендовано в этот день женщинам, которые ведут бизнес. Обрезанные волосы снимут груз, который находился длительное время в жизни.

20 января – воздержитесь от стрижки в этот день, ведь она может привести к страхам, которых раньше у вас не было.

21 января – парикмахера стоит посетить в этот день, чтобы привлечь в жизнь счастье и успех. Рекомендовано делать стрижку боб или каре.

22 января – стрижка привлечет в вашу жизнь деньги и положительную энергию, а ваши волосы будут быстро расти и восстанавливаться.

23 января – поход к парикмахеру в этот день привлечет творческую самореализацию и настроит на позитивный настрой. Кто хочет отрастить волосы в короткий срок – желательно стричь именно сегодня.

24 января – не стоит стричь волосы в этот день, поскольку новая прическа принесет лишь разочарование.

25 января – в этот день лучше воздержаться от стрижки, чтобы не навлечь беду.

26 января – нельзя стричься и красить волосы. Любые манипуляции лучше перенести на другой день.

27 января – смена прически или стрижка принесет в вашу жизнь счастье и успех.

28 января – для смены имиджа разрешается делать любые манипуляции с волосами. Стрижка в этот день улучшит интуицию.

29 января – стрижка в этот день обеспечит долголетие и хорошее настроение на долгий период.

30 января – можно стричь волосы тем женщинам, которые длительный период не имели никаких положительных эмоций. Смена прически привлечет в жизнь хорошие события.

31 января – смена прически привлечет взгляды окружающих, возможно, вас ждет оскароносная встреча.