Від фаз Місяця залежить те, якою буде стрижка та як проходитимуть ваші дні, пише 24 Канал. Місячний календар допоможе легко визначити дні, які привернуть в життя щось хороше й оминути дати, які можуть призвести до певних негараздів.

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Більшість астрологів впевнені в тому, що місячний календар стрижок має вплив на життя людей, тому варто обирати відповідні дні для стрижок згідно з фазами Місяця.

За місячним календарем на січень 2025 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Спадний Місяць – 15 – 28 січня;

– 15 – 28 січня; Новий Місяць – 29 січня;

– 29 січня; Зростаючий Місяць – 1 – 13, 30 – 31 січня;

– 1 – 13, 30 – 31 січня; Повня – 14 січня.

З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:

1 січня – стригти волосся в цей день не рекомендовано, бо похід до перукаря може привернути в життя постійну втому та апатію.

2 січня – якщо цього дня відвідати перукаря, то покращиться зовнішній вигляд, а життя буде привертати безліч хороших подій.

3 січня – чудовий день для стрижки волосся. Похід до перукаря наділить натхнення та надасть сили до багатьох справ.

4 січня – день енергетично наповнений для зміни іміджу. Стрижка приверне у життя фінансове благополуччя та матеріальну стабільність.

5 січня – щоб не залучити у своє життя негаразди, категорично забороняється стригтися.

6 січня – краще не стригти волосся в цей день, якщо не хочете, щоб воно було ламким та посіченим вже через короткий час.

7 січня – стрижка залучить успіх в очах близьких людей та колег. Зміна іміджу сприятиме посиленню особистої чарівності.

8 січня – не рекомендовано стригти волосся, особливо коротко. Є велика ймовірність того, що з новою зачіскою ви втратите впевненість в собі.

9 січня – щоб зміцнити своє слабке волосся, рекомендується робити з ним різноманітні маніпуляції.

10 січня – вдалий день для стрижки волосся. Результат вас приємно здивує, а від людей ви отримаєте безліч позитивних компліментів.

11 січня – стрижка дасть вам поштовх до творчої реалізації та забезпечить радісний настрій на довгий період.

12 січня – на стрижку в цей день можуть йти всі ті, хто мав проблеми зі здоров'ям, хоч і незначні. Новий імідж покращить фінансовий стан.

13 січня – зміна іміджу в цей день загострить вашу інтуїцію та змінить характер. Ви станете спокійною, врівноваженою та мудрою.

14 січня – не варто стригти волосся в цей день, щоб не залучити в життя неприємні емоції.

15 січня – стрижка волосся у цей день принесе вам щастя, а також залучить красу та здоров’я. Фарбування волосся принесе у життя успіх.

16 січня – цей день не є вдалим для стрижки, оскільки згодом можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

17 січня – стрижка позитивно вплине на власницю та принесе їй багато позитивних емоцій.

18 січня – похід до перукаря приверне у ваше життя багатство та здоров’я.

19 січня – стригти волосся рекомендовано в цей день жінкам, які ведуть бізнес. Обрізане волосся зніме тягар, який перебував тривалий час у житті.

20 січня – утримайтеся від стрижки цього дня, адже вона може призвести до страхів, яких раніше у вас не було.

21 січня – перукаря варто відвідати в цей день, щоб залучити в життя щастя та успіх. Рекомендовано робити стрижку боб чи каре.

22 січня – стрижка залучить у ваше життя гроші та позитивну енергію, а ваше волосся буде швидко рости та відновлюватися.

23 січня – похід до перукаря в цей день залучить творчу самореалізацію та налаштує на позитивний настрій. Хто хоче відростити волосся у короткий термін – бажано стригти саме сьогодні.

24 січня – не варто стригти волосся в цей день, оскільки нова зачіска принесе лише розчарування.

25 січня – у цей день краще утриматися від стрижки, аби не накликати біду.

26 січня – не можна стригтися та фарбувати волосся. Будь-які маніпуляції краще перенести на інший день.

27 січня – зміна зачіски або стрижка принесе у ваше життя щастя та успіх.

28 січня – для зміни іміджу дозволяється робити будь-які маніпуляції з волоссям. Стрижка у цей день покращить інтуїцію.

29 січня – стрижка в цей день забезпечить довголіття й гарний настрій на довгий період.

30 січня – можна стригти волосся тим жінкам, які тривалий період не мали ніяких позитивних емоцій. Зміна зачіски залучить в життя хороші події.

31 січня – зміна зачіски приверне погляди оточуючих, можливо, на вас чекає оскароносна зустріч.