Ці дати астрологи обрали не просто так, пише 24 Канал. За їхніми словами, якщо відвідати перукаря в обраний день, то нова зміна іміджу зможе залучити в життя щастя та благополуччя.

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Новий колір волосся чи навіть легеньке освіження фарбою може мати неймовірний вплив на те, як надалі складеться ваше життя. Воно може бути насиченішим, успішнішим, багатим на визначні події та цікаві моменти. Саме тому варто звертати увагу на певні дати, щоб зрозуміти, коли саме фарбувати волосся впродовж року.

Січень

Сприятливі дні: 5, 6, 10, 15, 20, 26

Для того, щоб освіжити колір волосся варто обирати теплі відтінки. Вони подарують обличчю свіжість й додадуть молодості.

Лютий

Сприятливі дні: 2, 7, 11, 19, 25

Ідеальний час для тонування та легких змін у відтінку. Не варто цього місяця кардинально змінювати образ й перефарбовуватися з шатенки у блондинку.

Березень

Сприятливі дні: 1, 9, 13, 18, 22, 30

Зробіть акцент на живлення та фарбування для блиску. У березні після зими важливо насичувати волосся поживними масками, олійками, вітамінами й здоровим харчуванням.

Квітень

Сприятливі дні: 3, 8, 12, 17, 24

Щоб освіжити свій вигляд навесні, зробіть балаяж й додайте пасмам трохи свіжості. Кардинального й насиченого фарбування робити не потрібно.

Травень

Сприятливі дні: 6, 10, 15, 20, 27

Час для експериментів із природними тонами. Астрологи радять зробити свій колір насиченішим чи потонувати, щоб додати блиску.

Червень

Сприятливі дні: 2, 5, 11, 16, 22, 29

Можете почати літо з яскравих відтінків і легких змін. Не бійтеся фарбувати волосся в рудий, чорний чи білий колір. За словами астрологів, нове фарбування піде вам на користь.

Липень

Сприятливі дні: 4, 9, 14, 19, 26

Освіжіть колір або спробуйте омбре. У липні не варто кардинально щось змінювати, а легеньке оновлення образу сприятиме позитивним змінам.

Серпень

Сприятливі дні: 1, 7, 12, 17, 23, 30

У серпні краще оновлювати кінчики та відновлювати кольори, тому запишіться на стрижку для підрівняння волосся й оновіть своє фарбування.

Вересень

Сприятливі дні: 3, 8, 13, 18, 24

Початок осені підходить для насичених і глибоких тонів. Зробіть шоколадне фарбування, яке подарує блиск й підкреслить образ.

Жовтень

Сприятливі дні: 2, 6, 10, 15, 21, 28

Астрологи радять зробити акцент на теплому карамельному чи каштановому кольорі волосся.

Листопад

Сприятливі дні: 4, 9, 14, 19, 25

Відмінний час для зміни образу перед зимою. Можете підшукати для себе фарбування, які завжди вам подобалися, але ви не наважувалися їх зробити.

Грудень

Сприятливі дні: 1, 7, 12, 18, 23, 30

У грудні без вагань можете здійснювати фарбування для сяючого новорічного образу. Обирайте глибокі святкові відтінки.

Обрані дати не належать до фаз Місяця. Вони є позитивними, оскільки принесуть у ваше життя хороші події й позитивні зміни. Ці певні дні здатні мати неймовірний вплив на ваше життя, якщо ви справді будете вірити в те, що дата є особливою.