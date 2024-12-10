Эти даты астрологи выбрали не просто так, пишет 24 Канал. По их словам, если посетить парикмахера в выбранный день, то новая смена имиджа сможет привлечь в жизнь счастье и благополучие.

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Новый цвет волос или даже легкое освежение краской может иметь невероятное влияние на то, как в дальнейшем сложится ваша жизнь. Она может быть насыщенной, успешной, богатой на выдающиеся события и интересные моменты. Именно поэтому стоит обращать внимание на определенные даты, чтобы понять, когда именно красить волосы в течение года.

Январь

Благоприятные дни: 5, 6, 10, 15, 20, 26

Для того, чтобы освежить цвет волос стоит выбирать теплые оттенки. Они подарят лицу свежесть и придадут молодости.

Февраль

Благоприятные дни: 2, 7, 11, 19, 25

Идеальное время для тонирования и легких изменений в оттенке. Не стоит в этом месяце кардинально менять образ и перекрашиваться из шатенки в блондинку.

Март

Благоприятные дни: 1, 9, 13, 18, 22, 30

Сделайте акцент на питание и окрашивание для блеска. В марте после зимы важно насыщать волосы питательными масками, маслами, витаминами и здоровым питанием.

Апрель

Благоприятные дни: 3, 8, 12, 17, 24

Чтобы освежить свой вид весной, сделайте балаяж и добавьте прядям немного свежести. Кардинального и насыщенного окрашивания делать не нужно.

Май

Благоприятные дни: 6, 10, 15, 20, 27

Время для экспериментов с естественными тонами. Астрологи советуют сделать свой цвет более насыщенным или тонировать, чтобы добавить блеска.

Июнь

Благоприятные дни: 2, 5, 11, 16, 22, 29

Можете начать лето с ярких оттенков и легких изменений. Не бойтесь красить волосы в рыжий, черный или белый цвет. По словам астрологов, новое окрашивание пойдет вам на пользу.

Июль

Благоприятные дни: 4, 9, 14, 19, 26

Освежите цвет или попробуйте омбре. В июле не стоит кардинально что-то менять, а легкое обновление образа будет способствовать позитивным изменениям.

Август

Благоприятные дни: 1, 7, 12, 17, 23, 30

В августе лучше обновлять кончики и восстанавливать цвета, поэтому запишитесь на стрижку для подравнивания волос и обновите свое окрашивание.

Сентябрь

Благоприятные дни: 3, 8, 13, 18, 24

Начало осени подходит для насыщенных и глубоких тонов. Сделайте шоколадное окрашивание, которое подарит блеск и подчеркнет образ.

Октябрь

Благоприятные дни: 2, 6, 10, 15, 21, 28

Астрологи советуют сделать акцент на теплом карамельном или каштановом цвете волос.

Ноябрь

Благоприятные дни: 4, 9, 14, 19, 25

Отличное время для смены образа перед зимой. Можете подыскать для себя окрашивания, которые всегда вам нравились, но вы не решались их сделать.

Декабрь

Благоприятные дни: 1, 7, 12, 18, 23, 30

В декабре без колебаний можете осуществлять окрашивание для сияющего новогоднего образа. Выбирайте глубокие праздничные оттенки.

Выбранные даты не относятся к фазам Луны. Они являются положительными, поскольку принесут в вашу жизнь хорошие события и положительные изменения. Эти определенные дни способны иметь невероятное влияние на вашу жизнь, если вы действительно будете верить в то, что дата является особенной.