Комфорт даже в жару: что такое бандалетки и почему их стоит добавить в свой летний гардероб

Летом многие женщины сталкиваются с тем, что при ходьбе голые ноги касаются друг друга, вызывая сначала покраснение, а затем раздражение и даже боль. Однако решение для этой проблемы есть –это бандалетки.

Lady 24 вместе с украинским брендом белья Anabel Arto рассказывает, что это за аксессуар, какими бывают бандалетки, как их правильно выбирать и какие альтернативы существуют.

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Что такое бандалетки

Натирание ног при ходьбе летом является достаточно распространенной проблемой среди женщин, что наносит как физического, так и морального дискомфорта. Однако терпеть эти неудобства больше не надо. Решением могут стать бандалетки.

Это эластичные повязки на ноги, которые носят в районе бедер, предотвращая трение. Внешне они напоминают подвязки или чулки и фиксируются на ноге с помощью силиконовых полосок. Как правило, производители располагают силикон сверху и снизу, чтобы гарантировать прочную посадку изделия.

Бандалетки не слетают во время движения / Фото Anabel Arto

Какими бывают бандалетки и как их выбрать

Сейчас в продаже можно найти множество разновидностей бандалеток. Чаще всего они изготовлены из таких материалов:

из сплошного гладкого трикотажа;

из кружева;

трикотаж в сочетании с кружевным краем.

На каждый день идеальным решением станут гладкие изделия. Они будут максимально комфортными, незаметными и безупречно защищать ноги от натирания.

В то же время бандалетки с кружевом могут служить более праздничным аксессуаром. Благодаря хорошему дизайну их можно даже носить с шортами или мини-юбками так, чтобы было видно.

Кстати, волноваться относительно кружева не стоит. Производители белья используют эластичные материалы для подобных изделий, чтобы избежать натирания.

Например, в коллекции бренда Anabel Arto как кружевные, так и гладкие бандалетки изготавливают из полиамида и эластана. Эти ткани отличаются своей устойчивостью, легкостью и комфортом в использовании, что делает аксессуары производителя удобными в ношении и эффективными.

Бандалетки могут быть изготовлены из различных материалов / Фото Anabel Arto

Относительно размеров бандалеток, они прежде всего отталкиваются от окружности бедра. Чтобы узнать свой размер, нужно провести замеры сантиметровой лентой, строго горизонтально, в самом широком месте ноги, где нужна защита от трения.

В Anabel Arto с этим могут помочь. На сайте производителя можно ввести свои параметры бедер и узнать, какой размер лучше всего подойдет. Бренд предлагает изделия в диапазоне от S до 5XL, поэтому каждая найдет модель, которая будет комфортной.

Бандалетки имеют разные размеры и цвета / Фото Anabel Arto

К слову, в Anabel Arto, кроме бандалеток, есть большой выбор аксессуаров на лето. Различные пояса, гартеры, декоративные цветки – здесь можно найти все для эффектных образов.

Альтернатива бандалеткам

Бандалетки – это отличное решение для летней жары, однако не единственное. Есть несколько альтернатив этому аксессуару.

Самым простым вариантом могут быть легкие эластичные шорты. Они также с большой вероятностью помогут избежать трения, однако рискуют быть более заметными из-под платьев или юбок.

Также есть специальные косметические средства для борьбы с натиранием внутренней части бедер – присыпки, лосьоны, мази и кремы. Все они имеют свои преимущества и недостатки и требуют индивидуального тестирования.