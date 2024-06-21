Lady 24 разом з українським брендом білизни Anabel Arto розповідає, що це за аксесуар, якими бувають бандалетки, як їх правильно обирати та які альтернативи існують.

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Що таке бандалетки

Натирання ніг при ходьбі влітку є досить поширеною проблемою серед жінок, що завдає як фізичного, так і морального дискомфорту. Однак терпіти ці незручності більше не треба. Рішенням можуть стати бандалетки.

Це еластичні пов’язки на ноги, які носять в районі стегон, запобігаючи тертю. Зовні вони нагадують підв’язки або панчохи та фіксуються на нозі за допомогою силіконових смужок. Як правило, виробники розташовують силікон зверху та знизу, щоб гарантувати міцну посадку виробу.

Бандалетки не злітають під час руху / Фото Anabel Arto

Якими бувають бандалетки та як їх обрати

Зараз у продажу можна знайти безліч різновидів бандалеток. Найчастіше вони виготовлені з таких матеріалів:

з суцільного гладкого трикотажу;

з мережива;

трикотаж у поєднанні з мереживним краєм.

На щодень ідеальним рішенням стануть гладенькі вироби. Вони будуть максимально комфортними, непомітними та бездоганно захищатимуть ноги від натирання.

Водночас бандалетки з мереживом можуть слугувати більш святковим аксесуаром. Завдяки гарному дизайну їх можна навіть носити із шортами чи мініспідницями так, щоб було видно.

До речі, хвилюватися щодо мережива не варто. Виробники білизни використовують еластичні матеріали для подібних виробів, щоб уникати натирання.

Наприклад, у колекції бренду Anabel Arto як мереживні, так і гладенькі бандалетки виготовляють з поліаміду та еластану. Ці тканини вирізняються своєю стійкістю, легкістю та комфортом у використанні, що робить аксесуари виробника зручними у носінні та ефективними.

Бандалетки можуть бути виготовлені з різних матеріалів / Фото Anabel Arto

Щодо розмірів бандалеток, вони передусім відштовхуються від окружності стегна. Щоб дізнатися свій розмір, потрібно провести заміри сантиметровою стрічкою, строго горизонтально, в найширшому місці ноги, де потрібен захист від тертя.

В Anabel Arto з цим можуть допомогти. На сайті виробника можна ввести свої параметри стегон та дізнатися, який розмір найкраще підійде. Бренд пропонує вироби у діапазоні від S до 5XL, тож кожна знайде модель, яка буде комфортною.

Бандалетки мають різні розміри та кольори / Фото Anabel Arto

До слова, в Anabel Arto, крім бандалеток, є великий вибір аксесуарів на літо. Різноманітні пояси, гартери, декоративні квітки – тут можна знайти все для ефектних образів.

Альтернатива бандалеткам

Бандалетки – це чудове рішення для літньої спеки, однак не єдине. Є кілька альтернатив цьому аксесуару.

Найпростішим варіантом можуть бути легкі еластичні шорти. Вони також з великою ймовірністю допоможуть уникнути тертя, однак ризикують бути більш помітними з-під суконь чи спідниць.

Також є спеціальні косметичні засоби для боротьби з натиранням внутрішньої частини стегон – присипки, лосьйони, мазі й креми. Усі вони мають свої переваги та недоліки й потребують індивідуального тестування.