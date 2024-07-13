Бразильские кудри: как сделать трендовую летнюю укладку дома

Бразильские кудри –это одна из самых трендовых укладок этого лета. Однако помимо модного вида, она имеет еще одно преимущество - легкий процесс создания.

Как сделать бразильские кудри дома с помощью простого способа, смотрите на Lady 24.

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Как сделать бразильские кудри дома

Бразильские кудри – это пышная укладка, которая легко делается даже в домашних условиях без плойки. Доказала это и украинская тикток-блогер Виктория Огиевич.

Для того чтобы повторить трендовую прическу самостоятельно, девушка смочила волосы, разделила их на две половины и перекинула вперед. Далее она заплела две косы по направлению к лицу и еще раз сбрызнула их водой.

Как девушка делает бразильскую укладку: смотрите видео

Как объясняет Виктория, если перебросить волосы вперед, то кудри будут начинаться от самого корня и будут иметь более эстетичный вид.

С косами же блогер провела ночь, а на утро получила желанную модную укладку.

Как выглядят бразильские кудри: смотрите видео

Девушка говорит, что спать с такой прической довольно удобно, а невероятный результат точно гарантирован. Она довольна тем, какой объем получился, поэтому планирует повторять этот способ неоднократно.