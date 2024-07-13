Як зробити бразильські кудрі вдома за допомогою простого способу, дивіться на Lady 24.

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Як зробити бразильські кучері вдома

Бразильські кучері – це пишна укладка, яка легко робиться навіть в домашніх умовах без плойки. Довела це й українська тікток-блогерка Вікторія Огієвич.

Для того, щоб повторити трендову зачіску самостійно, дівчина змочила волосся, розділила його на дві половини та перекинула наперед. Далі вона заплела дві коси у напрямку до лиця та ще раз збризнула їх водою.

Як дівчина робить бразильську укладку: дивіться відео

Як пояснює Вікторія, якщо перекинути волосся наперед, то кучері будуть починатися від самого кореня та матимуть більш естетичний вигляд.

З косами ж блогерка провела ніч, а на ранок отримала омріяну модну укладку.

Як виглядають бразильські кучері: дивіться відео

Дівчина каже, що спати з такою зачіскою доволі зручно, а неймовірний результат точно гарантовано. Вона задоволена тим, який об'єм вийшов, тож планує повторювати цей спосіб неодноразово.