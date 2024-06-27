Незалежно від того, чи подарунок призначений для коханої, подруги, мами чи іншої близької людини, він має максимально відповідати смаку та уподобанням жінки. Lady 24 разом з українським брендом Anabel Arto діляться порадами, які допоможуть легко та правильно обрати річ, аби вона справді потішила свою майбутню власницю.

До теми Як обрати білизну: відповіді від бренду Anabel Arto

Пошук ідеального розміру

Це, напевно, найскладніша та найбільш важлива частина вибору жіночої білизни на подарунок, адже підбирати розмір “на око” не варто. Ідеально знати точні параметри, але якщо такої інформації немає, можна скористатися кількома секретами.

Фахівці бренду Anabel Arto рекомендують зазирнути в шухляду з білизною отримувачки та перевірити ярлики на її улюбленому комплекті. Важливо запам'ятати інформацію, вказану на виробах. Наприклад, 75С на бюстгальтері та 42S на трусиках. Це і будуть необхідні дані, які допоможуть не прогадати з розміром.

Інший варіант дізнатися розмір, не зіпсувавши сюрприз, – завітати до магазину улюбленого бренду отримувачки подарунка. Там можна попросити консультанта перевірити у базі за номером телефону розміри попередніх покупок жінки й сміливо обирати білизну, яка точно їй пасуватиме.

Якщо ж дізнатися необхідні дані так і не вдалося, у пригоді стане подарунковий сертифікат, за яким жінка сама зможе обрати найкращу білизну. До речі, в Anabel Arto оформити сертифікат можна прямо на сайті. Усе, що треба, – вказати потрібну суму і пакування – конверт чи святкову коробку.

Важливо підібрати правильний розмір білизни / Фото Anabel Arto

Вибір матеріалу та моделі

Окрім розміру, під час вибору білизни на подарунок важливо також звертати увагу на матеріал виробу та дизайн.

Добре, якщо в місцях дотику до тіла (внутрішня частина чашки бюсту та ластовиця трусиків) буде бавовна. Це гарантуватиме якість та зручність білизни. Водночас невеликий вміст поліаміду, еластану або лайкри – не причина відмовлятися від речі, адже синтетичні нитки забезпечують довговічність комплекту.

Є безліч моделей білизни / Фото Anabel Arto

Стосовно моделей, то варто пам’ятати, що не вся жіноча білизна є універсальною. Різні фасони пасують різним фігурам, тож перед тим, як обирати комплект для своєї близької людини, слід звернути увагу, яким стилям вона віддає перевагу. Далі лишається найпростіше – підібрати схожий, але новенький, комплект.

Зробити це можна, зокрема, в Anabel Arto. В асортименті бренду представлені сотні моделей та фасонів – від повсякденних до більш спокусливих, тож тут гарантовано можна підшукати найкращий варіант для коханої, мами чи подруги.

Яким кольорам надавати перевагу

Колірна гама білизни надзвичайно різноманітна і тут дійсно є де проявити оригінальність із вибором. Однак насправді все залежить від уподобань отримувачки та приводу, на честь якого дарується комплект.

Для мами чи подруги безпрограшним варіантом стануть вироби в класичних кольорах. Йдеться про колір шампань, бежевий, чорний та шампань. Такий інтимний одяг пасує до будь-якого відтінку шкіри і чудово підійде як на щодень, так і для особливих випадків.

Класичні кольори – це безпрограшний вибір / Фото Anabel Arto

Якщо ж потрібно обрати щось для коханої, варто звернути увагу на трендові кольори. Так, цьогоріч актуальним є енергійний яскраво-синій відтінок. Anabel Arto має окрему колекцію під назвою Idol, в якій представлено велике різноманіття моделей у цій гаммі. Тут можна знайти комплекти, що поєднують складний крій, різноманітність аксесуарів, гру з текстурами та матеріалами у надзвичайно спокусливий та незабутній тандем.

Яскрава білизна підійде для особливих випадків / Фото Anabel Arto

Як зробити подарунок ефектним

Вибір вдалого розміру, стильної моделі, якісного матеріалу та ефектного кольору – це великий відсоток для успіху подарунка. Проте не слід недооцінювати й важливість моменту вручення презента.

Щоб потішити жінку, можна попросити консультанта гарно запакувати обрану білизну у фірмовий папір та коробку, додати листівку і стрічки. Такі невеликі штрихи додадуть святкової атмосфери й зроблять подарунок по-справжньому незабутнім.