Помогут заземлиться и уменьшить стресс: 10 полезных майндфулнес-практик

Майндфулнес – это подход, который учит полностью присутствовать в настоящем моменте. Это помогает уменьшать стресс, тревогу, повышает концентрацию, улучшает сон.

Какие практики из этого подхода стоит попробовать, чтобы почувствовать на себе положительный результат и заземлиться, рассказываем далее.

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Что такое майндфулнес

Когда мы практикуем майндфулнес, мы уделяем внимание ощущениям, чувствам и мыслям с отношением доброжелательности,

– говорит терапевт Джен Джонсон.

Она объясняет, что при таком подходе люди позволяют всему, что есть, быть таким, как оно есть, не осуждая это и не запутываясь в желаниях изменений.

Какие практики майндфулнес стоит попробовать

Как советуют эксперты, чтобы познакомиться с сутью майндфулнес и почувствовать на себе положительное влияние, можно попробовать такие активности: