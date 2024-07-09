Помогут заземлиться и уменьшить стресс: 10 полезных майндфулнес-практик
Источник:Real Simple
Майндфулнес – это подход, который учит полностью присутствовать в настоящем моменте. Это помогает уменьшать стресс, тревогу, повышает концентрацию, улучшает сон.
Какие практики из этого подхода стоит попробовать, чтобы почувствовать на себе положительный результат и заземлиться, рассказываем далее.
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Что такое майндфулнес
Когда мы практикуем майндфулнес, мы уделяем внимание ощущениям, чувствам и мыслям с отношением доброжелательности,
– говорит терапевт Джен Джонсон.
Она объясняет, что при таком подходе люди позволяют всему, что есть, быть таким, как оно есть, не осуждая это и не запутываясь в желаниях изменений.
Какие практики майндфулнес стоит попробовать
Как советуют эксперты, чтобы познакомиться с сутью майндфулнес и почувствовать на себе положительное влияние, можно попробовать такие активности:
Наблюдение за птицами. Отправляйтесь в городской парк, поля, пляжа или собственного двора и настройте свои органы чувств на птиц, которые вас окружают. Обратите внимание на их индивидуальные узоры и звуки, что они выдают, а также на собственные ощущения и мысли, возникающие во время наблюдения за ними.
Прогулка на природе. Послушайте, как мнутся листочки под ногами. Почувствуйте свои ноги на земле и ветер на своей коже. Посмотрите на деревья, цветы, траву, небо, облака.
Природоведческий журнал. Возьмите блокнот и ручку на прогулку и записывайте то, что вы видите, слышите, чувствуете, а также свои эмоции и мысли.
Фотографирование. Снимайте людей, места или вещи в вашей повседневной жизни, которые имеют для вас значение или приносят вам радость. Делая фотографии и глядя на изображения, подумайте, почему вы считаете их значимыми или радостными. Обратите внимание, усиливается ли ваше ощущение радости, счастья.
Уход за растениями. Почувствуйте землю, текстуру листьев. Обратите внимание на цвета растений или цветов. Подумайте о более широкой картине: если у вас есть открытый сад, растения поддержат местную экосистему.
Чаепитие. Обратите внимание на свои мысли, когда вы готовите чай, на его вкус и ощущение тепла или прохлады во рту.
Гончарство. Вам не нужен опыт и специальное оборудование. Просто купите небольшую коробочку с глиной и каждое утро делайте маленькую мисочку, которая поместится на вашей ладони. Попробуйте попрактиковаться смотреть на все, что вы делаете, с добротой, просто позволяя этому быть таким, каким оно есть, без каких-либо суждений.
Готовка. Попробуйте то, чего вы никогда раньше не готовили, сосредоточившись на действиях или ароматах, которые начинают наполнять кухню. Затем сядьте и по-настоящему наслаждайтесь своим творением.
Просмотр фильмов на иностранном языке. Обратите внимание на то, как вы больше настраиваетесь на мимику и жесты персонажей, а не на их слова.
Раскрашивание. Обратите внимание на свои мысли, когда вы решаете, какие цвета для раскраски выбрать, на запах и прикосновение карандашей, на чувство удовлетворения, когда шедевр завершен.