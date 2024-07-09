Помогут заземлиться и уменьшить стресс: 10 полезных майндфулнес-практик

9 июля 2024, 17:50
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Источник:

Real Simple

Майндфулнес – это подход, который учит полностью присутствовать в настоящем моменте. Это помогает уменьшать стресс, тревогу, повышает концентрацию, улучшает сон.

Какие практики из этого подхода стоит попробовать, чтобы почувствовать на себе положительный результат и заземлиться, рассказываем далее.

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Что такое майндфулнес

Когда мы практикуем майндфулнес, мы уделяем внимание ощущениям, чувствам и мыслям с отношением доброжелательности,
– говорит терапевт Джен Джонсон.

Она объясняет, что при таком подходе люди позволяют всему, что есть, быть таким, как оно есть, не осуждая это и не запутываясь в желаниях изменений.

Какие практики майндфулнес стоит попробовать

Как советуют эксперты, чтобы познакомиться с сутью майндфулнес и почувствовать на себе положительное влияние, можно попробовать такие активности:

  • Наблюдение за птицами. Отправляйтесь в городской парк, поля, пляжа или собственного двора и настройте свои органы чувств на птиц, которые вас окружают. Обратите внимание на их индивидуальные узоры и звуки, что они выдают, а также на собственные ощущения и мысли, возникающие во время наблюдения за ними.

  • Прогулка на природе. Послушайте, как мнутся листочки под ногами. Почувствуйте свои ноги на земле и ветер на своей коже. Посмотрите на деревья, цветы, траву, небо, облака.

  • Природоведческий журнал. Возьмите блокнот и ручку на прогулку и записывайте то, что вы видите, слышите, чувствуете, а также свои эмоции и мысли.

  • Фотографирование. Снимайте людей, места или вещи в вашей повседневной жизни, которые имеют для вас значение или приносят вам радость. Делая фотографии и глядя на изображения, подумайте, почему вы считаете их значимыми или радостными. Обратите внимание, усиливается ли ваше ощущение радости, счастья.

  • Уход за растениями. Почувствуйте землю, текстуру листьев. Обратите внимание на цвета растений или цветов. Подумайте о более широкой картине: если у вас есть открытый сад, растения поддержат местную экосистему.

  • Чаепитие. Обратите внимание на свои мысли, когда вы готовите чай, на его вкус и ощущение тепла или прохлады во рту.

  • Гончарство. Вам не нужен опыт и специальное оборудование. Просто купите небольшую коробочку с глиной и каждое утро делайте маленькую мисочку, которая поместится на вашей ладони. Попробуйте попрактиковаться смотреть на все, что вы делаете, с добротой, просто позволяя этому быть таким, каким оно есть, без каких-либо суждений.

  • Готовка. Попробуйте то, чего вы никогда раньше не готовили, сосредоточившись на действиях или ароматах, которые начинают наполнять кухню. Затем сядьте и по-настоящему наслаждайтесь своим творением.

  • Просмотр фильмов на иностранном языке. Обратите внимание на то, как вы больше настраиваетесь на мимику и жесты персонажей, а не на их слова.

  • Раскрашивание. Обратите внимание на свои мысли, когда вы решаете, какие цвета для раскраски выбрать, на запах и прикосновение карандашей, на чувство удовлетворения, когда шедевр завершен.

Автор: Олеся Філоненко