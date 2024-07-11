Які практики з цього підходу варто спробувати, аби відчути на собі позитивний результат та заземлитися, розповідаємо далі.
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Що таке майндфулнес
Коли ми практикуємо майндфулнес, ми приділяємо увагу відчуттям, почуттям і думкам зі ставленням доброзичливості,
– каже терапевтка Джен Джонсон.
Вона пояснює, що за такого підходу люди дозволяють всьому, що є, бути таким, як воно є, не засуджуючи це і не заплутуючись у бажаннях щодо змін.
Які практики майндфулнес варто спробувати
Як радять експерти, щоб познайомитися з суттю майндфулнес та відчути на собі позитивний вплив, можна спробувати такі активності:
Спостереження за птахами. Вирушайте до міського парку, поля, пляжу чи власного двору та налаштуйте свої органи чуття на птахів, які вас оточують. Зверніть увагу на їхні індивідуальні візерунки та звуки, що вони видають, а також на власні відчуття та думки, що виникають під час спостереження за ними.
Прогулянка на природі. Послухайте, як мнуться листочки під ногами. Відчуйте свої ноги на землі й вітер на своїй шкірі. Погляньте на дерева, квіти, траву, небо, хмари.
Природничий журнал. Візьміть блокнот і ручку на прогулянку та записуйте те, що ви бачите, чуєте, відчуваєте, а також свої емоції та думки.
Фотографування. Знімайте людей, місця або речі у вашому повсякденному житті, які мають для вас значення або приносять вам радість. Роблячи фотографії та дивлячись на зображення, подумайте, чому ви вважаєте їх значущими чи радісними. Зверніть увагу, чи посилюється ваше відчуття радості, щастя.
Догляд за рослинами. Відчуйте землю, текстуру листя. Зверніть увагу на кольори рослин або квітів. Подумайте про ширшу картину: якщо у вас є відкритий сад, рослини підтримають місцеву екосистему.
Чаювання. Зверніть увагу на свої думки, коли ви готуєте чай, на його смак і відчуття тепла чи прохолоди у роті.
Гончарство. Вам не потрібен досвід та спеціальне обладнання. Просто купіть невелику коробочку з глиною і щоранку робіть маленьку мисочку, яка поміститься на вашій долоні. Спробуйте попрактикуватися дивитися на все, що ви робите, з добротою, просто дозволяючи цьому бути таким, яким воно є, без будь-яких суджень.
Готування. Спробуйте те, чого ви ніколи раніше не готували, зосередившись на діях чи ароматах, які починають наповнювати кухню. Потім сядьте і по-справжньому насолоджуйтеся своїм творінням.
Перегляд фільмів іноземною мовою. Зверніть увагу на те, як ви більше налаштовуєтеся на міміку та жести персонажів, а не на їхні слова.
Розмальовування. Зверніть увагу на свої думки, коли ви вирішуєте, які кольори для розмальовки обрати, на запах і дотик олівців, на відчуття задоволення, коли шедевр завершений.