Які практики з цього підходу варто спробувати, аби відчути на собі позитивний результат та заземлитися, розповідаємо далі.

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Що таке майндфулнес

Коли ми практикуємо майндфулнес, ми приділяємо увагу відчуттям, почуттям і думкам зі ставленням доброзичливості,

– каже терапевтка Джен Джонсон.

Вона пояснює, що за такого підходу люди дозволяють всьому, що є, бути таким, як воно є, не засуджуючи це і не заплутуючись у бажаннях щодо змін.

Які практики майндфулнес варто спробувати

Як радять експерти, щоб познайомитися з суттю майндфулнес та відчути на собі позитивний вплив, можна спробувати такі активності: