Почему духи называются туалетной водой

Многие из нас ежедневно пользуются туалетной водой. Однако, далеко не все понимают реальное значение этого термина. В частности, то, чем туалетная вода отличается от духов.

На самом деле духи и туалетная вода сильно отличаются. К примеру, концентрацией аромата, пишет 24 Канал.

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Что такое туалетная вода

Туалетная вода получила свое название из-за французского происхождения. Если переводить этот термин дословно, он будет звучать как "вода для ухода".

Основное различие между туалетной водой и парфюмом в концентрации ароматических веществ.



Что выбрать туалетную воду или духи / Фото Pexels

Туалетная вода содержит около 5 – 10% аромата, что делает ее более легким и менее устойчивым вариантом по сравнению с духами, где концентрация составляет 15 – 30%.

Обратите внимание! Парфюмированная вода имеет концентрацию 10 – 15%. На упаковках ее часто обозначают как "Eau de Parfum" или аббревиатурой EDP.



Почему туалетная вода так называется / Фото Pexels

Преимущества туалетной воды:

имеет сравнительно небольшую стоимость;

доступность (туалетную воду, в отличие от духов, изготавливают многие производители);

легкость аромата;

универсальность;

легко сочетается другими ароматами, которые вы используете, например, спреями.

Интересно, что с середины XVII века французские королевские дворы начали использовать воду с ароматами цитрусовых, цветов и пряностей для ухода за кожей и волосами. Именно тогда туалетная вода приобрела широкую популярность. Однако история возникновения этого ароматического средства корнями уходит во времена античности.