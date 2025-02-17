Почему духи называются туалетной водой
Многие из нас ежедневно пользуются туалетной водой. Однако, далеко не все понимают реальное значение этого термина. В частности, то, чем туалетная вода отличается от духов.
На самом деле духи и туалетная вода сильно отличаются. К примеру, концентрацией аромата, пишет 24 Канал.
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Что такое туалетная вода
Туалетная вода получила свое название из-за французского происхождения. Если переводить этот термин дословно, он будет звучать как "вода для ухода".
Основное различие между туалетной водой и парфюмом в концентрации ароматических веществ.
Что выбрать туалетную воду или духи / Фото Pexels
Туалетная вода содержит около 5 – 10% аромата, что делает ее более легким и менее устойчивым вариантом по сравнению с духами, где концентрация составляет 15 – 30%.
Обратите внимание! Парфюмированная вода имеет концентрацию 10 – 15%. На упаковках ее часто обозначают как "Eau de Parfum" или аббревиатурой EDP.
Почему туалетная вода так называется / Фото Pexels
Преимущества туалетной воды:
- имеет сравнительно небольшую стоимость;
- доступность (туалетную воду, в отличие от духов, изготавливают многие производители);
- легкость аромата;
- универсальность;
- легко сочетается другими ароматами, которые вы используете, например, спреями.
Интересно, что с середины XVII века французские королевские дворы начали использовать воду с ароматами цитрусовых, цветов и пряностей для ухода за кожей и волосами. Именно тогда туалетная вода приобрела широкую популярность. Однако история возникновения этого ароматического средства корнями уходит во времена античности.