Выход из этой ситуации есть. Вы можете создать трендовый топ с цепочками дома и сэкономить весомую сумму, пишет 24 Канал со ссылкой на AfinkaDIY.
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Как создать топ из цепочек своими руками
Вам понадобятся:
- черные коктейльные палочки;
- пергамент;
- утюг;
- цепочка;
- инструменты (плоскогубцы и круглогубцы).
Инструкция для создания:
- нарезаем трубочки таким образом, чтобы у нас получились колечки небольшой ширины;
- из 7 колечек формируем цветочек;
- на цветочек кладем пергамент;
- аккуратно прижимаем сверху утюг, цветочек должен слегка расплавиться и соединиться;
- формируем много таких цветочков;
- выкладываем из цветочков наш топ, он должен быть симметричный;
- цепочку делим на равные части;
- открываем последнее звено цепочки и "нанизываем" цветочек;
- таким образом соединяем весь топ;
- у нас должно получиться 2 "чашечки", далее с помощью цепочек делаем шлейки.
Готово!
Видеоинструкция как создать такой топ:
Обратите внимание! Такой "топ" можно надевать на сукнутую, гольф, широкую белую футболку.