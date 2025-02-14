Выход из этой ситуации есть. Вы можете создать трендовый топ с цепочками дома и сэкономить весомую сумму, пишет 24 Канал со ссылкой на AfinkaDIY.

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Как создать топ из цепочек своими руками

Вам понадобятся:

  • черные коктейльные палочки;
  • пергамент;
  • утюг;
  • цепочка;
  • инструменты (плоскогубцы и круглогубцы).

Инструкция для создания:

  1. нарезаем трубочки таким образом, чтобы у нас получились колечки небольшой ширины;
  2. из 7 колечек формируем цветочек;
  3. на цветочек кладем пергамент;
  4. аккуратно прижимаем сверху утюг, цветочек должен слегка расплавиться и соединиться;
  5. формируем много таких цветочков;
  6. выкладываем из цветочков наш топ, он должен быть симметричный;
  7. цепочку делим на равные части;
  8. открываем последнее звено цепочки и "нанизываем" цветочек;
  9. таким образом соединяем весь топ;
  10. у нас должно получиться 2 "чашечки", далее с помощью цепочек делаем шлейки.

Готово!

Видеоинструкция как создать такой топ:

Обратите внимание! Такой "топ" можно надевать на сукнутую, гольф, широкую белую футболку.