Вихід з цієї ситуації є. Ви можете створити трендовий топ з ланцюжками вдома і зекономити вагому суму, пише 24 Канал з посиланням на AfinkaDIY.
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Як створити топ з ланцюжків своїми руками
Вам знадобляться:
- чорні коктейльні палички;
- пергамент;
- праска;
- ланцюжок;
- інструменти (плоскогубці і круглогубці).
Інструкція для створення:
- нарізаємо трубочки таким чином, аби у нас вийшли колечка невеликої ширини;
- з 7 колечок формуємо квіточку;
- на квіточку кладемо пергамент;
- акуратно притискаємо зверху праску, квіточка має злегка розплавитись і з'єднатись;
- формуємо багато таких квіточок;
- викладаємо з квіточок наш топ, він має бути симетричний;
- ланцюжок ділимо на рівні частинки;
- відкриваємо останню ланку ланцюжка і "нанизуємо" квіточку;
- таким чином з'єднуємо увесь топ;
- у нас має вийти 2 "чашечки", далі за допомогою ланцюжків робимо шлейки.
Готово!
Відеоінструкція як створити такий топ:
Зверніть увагу! Такий "топ" можна вдягати на сукну, гольф, широку білку футболку.