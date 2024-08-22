Совсем не имеют значения: женские "несовершенства", на которые мужчины не обращают внимания

Многие женщины беспокоятся о своем виде, считая, что мужчины замечают даже малейшие несовершенства, такие как неидеально выбритые ноги или несколько седых прядок.

Действительно ли это так и какие вещи в женской внешности для мужчин совсем не имеют значения, рассказываем далее.

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Эпиляция

Многие женщины переживают об идеальной гладкости своего тела. Однако напрасно. Далеко не все мужчины обращают на это внимание, понимая, что поддерживать отсутствие волос все время крайне трудно.

Маникюр и педикюр

Это еще одна вещь, в которые абсолютная безупречность не нужна. Маникюр любимого цвета и аккуратная кутикула – этого вполне достаточно, чтобы оставаться привлекательной.

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То же самое касается и педикюра. Ухоженные и чистые ножки уже сами по себе достойны восхищения.

Целлюлит и растяжки

Женщины переживают по поводу целлюлита и растяжек гораздо больше, чем мужчины. На самом деле это нормальная часть женской физиологии, которая к тому же почти не привлекает внимание сильного пола.

Отросшие корни и седина

Это не очень серьезные проблемы. Особенно, если учесть, что в последнее время в моде окрашивание серебряных оттенков или яркие переходы.

Брови и ресницы

Важность этих элементов также преувеличивают. Натуральных ухоженных бровей и ресниц вполне достаточно, чтобы нравиться мужчинам.

Отсутствие макияжа

Секрет заключается в том, что большое количество мужчин не всегда может отличить женщину с макияжем и без. Поэтому здесь тоже можно не беспокоиться. Ухоженная и чистая кожа – это лучше любого умело выполненного визажистом образ.