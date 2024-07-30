Просто в глубине души сидит назойливая мысль, что, возможно, он не чувствует к вам того же самого. Даже когда ваше эго, оптимизм или даже надежда кричат об обратном.

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Узнайте, как распознать, что кому-то вы просто не очень нравитесь, даже если признать эту правду горько.

Он держит дистанцию

Отношения – это связь, как эмоциональная, так и физическая. Это долгие взгляды, легкие прикосновения, совместный смех. Все эти маленькие вещи, которые складываются в тесную связь.

Когда кто-то по-настоящему влюблен в вас, он, естественно, захочет сократить разрыв, быть рядом, взаимодействовать с вами. Речь идет не только о физической близости, но и об эмоциональной.

Всегда слишком занят

Как говорят, время – это самый ценный подарок, который вы можете дать кому-то, потому что это то, что вы никогда не сможете вернуть.

Когда вы искренне нравитесь человеку, он охотно отдаст свое время, чтобы быть с вами, чтобы узнать вас лучше и построить связь.

Он не делится личными деталями

В любой форме отношений делиться личными подробностями своей жизни – это знак доверия и привязанности. Это открытое приглашение узнать их лучше, понять их мир, их радости и печали.

Если вам кажется, что все разговоры остаются поверхностными, это может быть явным признаком того, что человек не очень заинтересован в том, чтобы впустить вас внутрь.

Никогда не инициирует контакт

В дикой природе некоторые животные демонстрируют поведение, известное как "зеркальное отражение". Это когда они копируют действия друг друга как способ построения доверия и взаимопонимания. Это поведение присуще не только животным – люди тоже так делают, особенно когда им кто-то нравится.

Если вы действительно нравитесь человеку, он будет рад поговорить с вами, провести с вами время. Он будет инициировать контакт так же, как и вы, если не больше. Но если вам кажется, что вы всегда прилагаете усилия для общения, а в ответ получаете пассивность, это может быть признаком того, что вы не очень нравитесь.



Влюбленный человек всегда хочет сближения / Фото Unsplash

Ему безразличны ваши чувства

Чувства, как зеркало, отражают глубину и искренность отношений. Когда кто-то по-настоящему заботится о вас, он заботится о ваших чувствах. Он счастлив, когда счастливы вы, и чувствует себя подавленными, когда вы подавлены.

Равнодушие может быть более болезненным, чем откровенное неприятие. Потому что оно означает недостаток эмоциональных инвестиций, эмпатии и заботы. Если человек не беспокоится о том, чтобы присутствовать в ваших взлетах и падениях, скорее всего, это означает, что вы ему не очень нравитесь.

Он всегда ведет поверхностные разговоры

Разговоры – это мосты, которые соединяют сердца. Когда два человека любят друг друга, их разговоры естественно углубляются со временем. Они выходят за рамки погоды и повседневной рутины, углубляясь в мечты, страхи, надежды и уязвимые места.

Если человек никогда не хочет нырнуть с вами в глубокий разговор, это может быть потому, что он не хочет такого уровня связи.

Нет планов на будущее

Планирование будущих событий, поездок или даже случайных встреч – явный признак того, что кто-то видит вас в будущем и наслаждается вашей компанией.

Отсутствие совместных планов может быть тонким намеком на то, что человек не видит будущего с вами. Он может наслаждаться вашей компанией сейчас, но, возможно, вы ему не нравитесь настолько, чтобы хотеть продолжать отношения.

Он редко проявляет настоящий интерес к вашей жизни

В основе любых отношений лежит неподдельный интерес к другому человеку. Вы хотите знать о его дне, его интересах, мечтах и страхах. Вы хотите понять его мир, потому что он вам искренне небезразличен.

Но что делать, если кажется, что человек, который нравится, не интересуются вашей жизнью? Дело не в том, что он не знает, как проявить интерес. Скорее всего, он просто не хочет этого делать.

Это, возможно, самый сложный знак для восприятия, но он также является самым красноречивым. Если человек не проявляет искреннего интереса, значит, вы ему просто не очень нравитесь.

Прохождение через эти признаки может быть тяжелым, эмоциональным путешествием. Однако правда заключается в том, что не всем мы будем нравиться так, как бы нам хотелось. И это нормально. Нельзя ставить под угрозу нашу самооценку и счастье в отчаянной попытке завоевать чью-то благосклонность.