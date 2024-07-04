На отдыхе без них никак: 4 обязательных средства, которые стоит взять в отпуск

Несмотря на то, что отпуск - это время, когда себе можно позволить больше отойти от будничной рутины, заботиться о коже все же важно и в этот период.

Какие косметические средства взять в свою косметичку для отдыха, чтобы качественно позаботиться о коже, рассказываем дальше.

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Солнцезащитный крем

В любом путешествии, даже если оно не предусматривает пляжного отдыха, необходимо заботиться о защите кожи от солнца.

Использовать солнцезащитный крем летом стоит ежедневно и делать это нужно иногда даже несколько раз в день, поэтому SPF точно должен быть в косметичке.

Средства от солнечных ожогов

Конечно, SPF-средства должны справиться с защитой кожи от солнечных лучей, однако иногда непредвиденные ситуации происходят. На такие случаи лучше иметь в косметичке средство от солнечных ожогов, которое успокоит кожу и поможет ей зажить.

Термальная вода

Термальная вода может стать спасением для кожи в жаркие летние дни. В ее составе есть минералы и микроэлементы, которые смягчают, увлажняют и успокаивают кожу, а также освежают лицо.

Средства для увлажнения

Жара и солнце могут истощать и подсушивать кожу, поэтому она будет нуждаться в увлажнении. Добавьте в свою косметичку любимый увлажняющий крем, но важно, чтобы в его составе были водоудерживающие компоненты, например гиалуроновая кислота или глицерин, или несколько тканевых масок для лица, которые также пригодятся.