Как сделать макияж, который выдержит любые погодные капризы и останется свежим и стойким в течение всего дня, рассказываем далее.

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Используйте базу под макияж

Хороший праймер – ключ к стойкому макияжу. Он помогает тональному крему ложиться ровнее и дольше держаться на коже. Праймер также создает защитный слой между кожей и косметикой, предотвращая "сползание" средств.

Наносите тон спонжем

Чем тоньше и равномернее слой косметики, тем дольше он будет держаться. Поэтому используйте спонж для растушевки тона, консилера и других жидких средств, таких как хайлайтер, румяна или бронзер, чтобы обеспечить устойчивость макияжа.

Завершайте макияж спреем для фиксации

Спрей для фиксации закрепляет макияж, предотвращая его смазывание в течение дня. Просто распылите немного средства на готовый макияж, чтобы он оставался свежим и стойким весь день.

Помады на основе воска

Чтобы быть уверенными в стойкости макияжа, выбирайте помады на основе воска и стойких пигментов. Так губы останутся накрашенными, несмотря на любые обстоятельства.