Эстетика Clean girl: тренд из тик тока, о котором надо знать всем девушкам

В тик токе часто можно наткнуться на видеоролики о стиле Clean girl. Сюда относится макияж, маникюр, прически и даже стиль в интерьере. Чем это направление особенное и что о нем надо знать рассказываем далее в материале.

В мире есть много поклонниц эстетики Clean girl, пишет Lady 24. Clean girl – это термин, который отвечает за естественный и ухоженный вид. Сюда относится чистая кожа без макияжа, идеальный маникюр с прозрачным покрытием и блестящие волосы без ломкости и посеченности.

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Макияж Clean girl

В beauty-индустрии уже давно есть определение "макияж без макияжа". Девушки все же наносят на лицо тональную основу, подкрашивают ресницы тушью, добавляют легкие румяна, а губы красят гигиенической помадой или прозрачным блеском.

Согласно эстетике Clean girl макияж должен быть свежим и легким и едва заметным для других, что вы использовали декоративную косметику.

Макияж в стиле Clean girl: смотрите видео

Маникюр Clean girl

По маникюру, то ваши ногти должны иметь короткую закругленную форму и быть или совсем без покрытия, или маникюр должен иметь прозрачный телесный оттенок или розовые тона, которые будут совпадать с натуральным цветом ногтей.

Маникюр в стиле Clean girl: смотрите видео

Прическа Clean girl

К основным чертам прически в стиле Clean girl принадлежит гладкий, аккуратно зачесанный пучок или хвост. Девушки используют гель или мусс, чтобы пригладить волосы и убрать лишнюю пушистость. Такие базовые прически делают образ простым и одновременно элегантным.

Не стоит дополнять пучки объемными резинками, а хвосты – бантами. Эстетика причесок Clean girl предусматривает минималистичные и едва заметные резинки.

Прическа в стиле Clean girl: смотрите видео

Стиль Clean girl – это абсолютная естественность. Чем проще будет прическа, макияж и маникюр, тем больше вы будете выглядеть ухоженно, стильно и со вкусом.