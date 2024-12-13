Mocha Mousse – главный цвет 2025 года: какие вещи надо купить, чтобы модно выглядеть
Институт цвета Pantone неделю назад назвал главный цвет года. Им стал интересный оттенок шоколадного мусса Mocha Mousse. Оттенок является базовым, поэтому его можно будет легко интегрировать в свой гардероб. Вскоре стартуют в магазинах скидки, поэтому расскажем далее о нарядах, которые стоит приобрести для следующего года.
Оттенок Mocha Mousse – это теплый, насыщенный коричневый цвет, который напоминает молочный шоколад, ароматный кофе и уют зимних вечеров, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилиста Елены Шевченко. Такой цвет символизирует комфорт, удовольствие и гармонию.
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Как добавить оттенок Mocha Mousse в свой гардероб
Стилист говорит, что оттенок Mocha Mousse – это не просто тренд, а возможность создать множество красивых образов на основе такого теплого и нежного оттенка. Модным девушкам стоит обратить на него внимание, поскольку он идеально подходит для создания уютных и стильных образов.
К базовым цветам входит белый, черный, серый и коричневый, а Mocha Mousse является идеальным оттенком последней позиции, поэтому интегрировать шоколадный наряд в течение всех сезонов будет достаточно просто.
Цвет является универсальным, потому что прекрасно сочетается как с нейтральными оттенками, так и с яркими акцентами. Елена Шевченко отметила, что для следующего года можно носить в оттенке пальто, кардиганы, или платья, которые станут базовыми в гардеробе и будут иметь дорогой вид.
Также стоит добавить акцентные детали – сумку, обувь или ремень в этом оттенке, которые гармонично дополнят аутфит. А еще не бойтесь экспериментировать с текстурами. Сочетайте в одном образе кашемир, кожу или бархат, чтобы создать эффектный вид.
Стильные вещи в трендовом цвете 2025 года / Фото из инстаграма Елены Шевченко
Стильные вещи в трендовом цвете 2025 года / Фото из инстаграма Елены Шевченко
Стильные вещи в трендовом цвете 2025 года / Фото из инстаграма Елены Шевченко
Стильные вещи в трендовом цвете 2025 года / Фото из инстаграма Елены Шевченко
В 2025 году мы все будем носить шоколадный оттенок, поэтому можно начинать различные стилизации уже сейчас. Особенно дорого и богато всегда выглядели монохромные образы. К примеру, коричневый тренд или пальто стилизуйте с брюками в тон. К жакетам выбирайте палаццо или юбки такого же шоколадного цвета.
Коричневые аксессуары – сумка, пояс или украшения будут уместными ко всем образам в нейтральных цветах, поэтому с покупкой вещей в этом безупречном оттенке вы не прогадаете.