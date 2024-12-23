Трендовые цвета 2025 года: подборка оттенков, которые должны быть в вашем гардеробе

Новый 2025 год уже не за горами, а это значит, что время искать не только наряды для празднования на 31 декабря, но и ближе познавать тенденции будущего года. Стилисты определили 5 цветов, которые будут преобладать среди всех остальных, поэтому именно на них надо обратить тщательно внимание.

Цвет одежды способен менять настроение, формировать образ и подчеркивать индивидуальность, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.

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Стилисты всегда говорят, что в гардеробе цвета играют ключевую роль, поскольку помогают выделить нужные акценты, визуально корректировать силуэт и даже подчеркивать достоинства. В 2025 году актуальными будут несколько цветов, которые прекрасно впишутся в любой гардероб.

Mocha Mousse

Институт цвета Pantone объявил оттенок шоколадного мусса главным цветом 2025 года. Коричневый является легким в стилизации, поэтому удачно сочетается с вещами в классических цветах. Выбирайте для себя коричневые короткие шубы этой зимой, которые являются очень модными и эффектные угги на высокой подошве. Для удачного аутфита подберите сумку, шапку на варежки в трендовом оттенке.

Бургунди

Оттенок стал невероятно популярным этой осенью и не будет терять актуальности в 2025 году. Приобретите в модном винном цвете кожаную куртку на весну или разбавьте образы с помощью стильной темно-вишневой сумки. Также красиво смотрятся лонгсливы в дорогом оттенке.

Серый

Модницы называют серый цветом мегаполисов, которые пропитаны серыми небоскребами, асфальтом, серыми авто и офисной одеждой в этих тонах. Но на самом деле серый – это базовый цвет, который всегда актуальным и никогда не выходит из моды. Мы немного реже носим его в теплое время, больше делая акцент на наряды в холодные сезоны, впрочем носить его можно круглый год, без преувеличений.

Топленое масло

Этот оттенок стал свежей альтернативой классическим бежевым цветам. Он является нежным и способен добавить романтического флера любым образам. Шведская модель на собственном примере показала, как можно выглядеть роскошно в монохромном аутфите этого оттенка.

Хаки

Долгое время темно-зеленый цвет держался в стороне многих цветов, впрочем в будущем году он появится с новым размахом на модной арене. Цвет идеально смотрится на платьях, блузах, костюмах и вязаных свитерах на зимнюю пору. Весной можно добавить в свой гардероб красивые кроссовки в оттенке хаки.

Обратите внимание, что 2025 год пройдет под эгидой Зеленой Змеи, поэтому также можно смело добавлять в свой гардероб зеленые цвета, в которых астрологи рекомендуют встречать Новый год.