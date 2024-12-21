Перед Новым годом стоит задуматься не только о вещах для празднования Нового года, но и о повседневном наряде, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Чтобы быть в тренде и создавать красивые образы, рекомендуем посмотреть самые популярные фасоны брюк.

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Гибрид юбки и брюк

В 2025 году в моде будут брюки вместе с юбкой. Выглядит такой вариант довольно интересно, но подойдет лишь для тех девушек, которые любят эксперименты.



Актуальные брюки на 2025 год / Фото Vogue

Брюки прямого кроя

Если вам нравятся классические силуэты, тогда стоит инвестировать в брюки прямого кроя. Эта модель брюк может стать ежедневной униформой для многих модниц.



Актуальные брюки на 2025 год / Фото Vogue

Брюки хаки

В 2025 году в моде будут землистые оттенки, поэтому стоит особое внимание обратить на брюки хаки. Носить их стоит с джинсовой рубашкой, трикотажными вещами или остроносой обувью.



Актуальные брюки на 2025 год / Фото Vogue

Клетчатые брюки

Долгое время считалось, что клетчатые брюки – это антитренд, впрочем в 2025 году они снова вернутся в моду. Стилизуйте их с верхней одеждой – рубашками на короткий или длинный рукав.



Актуальные брюки на 2025 год / Фото Vogue

Широкие брюки с высокой посадкой

Брюки широкого кроя никогда не выйдут из моды, поэтому стоит выбирать с нового года варианты, которые будут ассоциироваться с любимыми джинсами. Они должны быть расслабленными и такими, которые моментально улучшат образ.



Актуальные брюки на 2025 год / Фото Vogue

Все эти брюки прекрасно будут сочетаться с кроссовками, балетками или босоножками на теплый сезон. Также они хорошо стилизуются с сапогами и верхней одеждой – пальто, дубленкой, или кожаной курткой.