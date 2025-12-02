Губные помады безжалостно старят: избегайте их после 25 лет

Без помады сложно представить наш повседневный макияж, поэтому к этому косметическому продукту следует отнестись серьезно. Правильный оттенок придает лицу молодости и свежести, а плохой мгновенно старит лицо.

Нежный розовый, персиковый или ягодный оттенок способен оживить черты лица, делая его открытым и привлекательным, пишет 24 Канал со ссылкой на Glam. Впрочем, после 25 лет некоторых помад или карандашей для губ лучше избегать.

Какие помады не стоит использовать после 25 лет?

Визажисты предостерегают, что некоторые ошибки в выборе цвета косметики способны действительно добавить возраста.

Темная помада или карандаш для губ

Карандаш для губ нужен для создания четкого контура губ и предотвращения растекания помады. Однако очень темный цвет карандаша подчеркнет морщины. Карандаш нужно выбирать максимально приближенный к оттенку помады и мягко растушевывать по контуру.

Правильно подобранным карандашом можно заполнить даже большую часть губ, чтобы цвет плавно сочетался с помадой.

Слишком темный цвет

Такие темные насыщенные оттенки как бордовый или темно-коричневый – делают губы визуально тоньше и сильно утяжеляют черты лица. Более светлые оттенки оживляют лицо.



Темный цвет сильно старит / Фото Freepik

Чрезмерно матовая помада

Несмотря на то, что матовые помады выглядят стильно и долго держатся, все же их минус заключается в том, что они подчеркивают сухость губ и делают их старше на вид. Вместо нее стоит выбрать увлажняющую помаду, которая не сушит губы.

Чтобы помада держалась на губах как можно дольше, сначала нанесите на губы бальзам и промокните лишнее салфеткой. Далее растушуйте карандаш на губах, нанесите помаду кисточкой, прижав губы салфеткой. Далее нужно нанести экономно еще один слой помады, чтобы она как можно дольше сияла.

К бьюти лайфхакам также относится увеличение губ, пишет Who What Wear. Губы можно увеличить с помощью помады. Эффект объемных губ создается с помощью контурирования, используя два оттенка карандашей для губ и помады. Сначала обведите губы темным карандашом, затем заполните более светлым тоном и нанесите помаду на центр губ для максимального объема.

Какие ошибки в макияже старят?