Благодаря помаде можно легко освежить образ без особых усилий, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour. Представленные цвета в подборке способны изменить настроение и придать уверенности в себе.

Какие цвета помады в тренде?

Глубокий бордовый

В этом сезоне вместо классического красного в моде будет глубокий бордовый цвет, который придаст макияжу особую изысканность. Вариант идеально подойдет для вечернего макияжа или для ежедневного мейка, когда захочется добавить немного драматизма.

Цвет помады идеально подходит к осеннему или зимнему гардеробу. Можно накрасить губы только помадой или добавить сверху блеск для еще большего сияния.



Модные цвета помады / Фото Pinterest

Коричневый

Теплый коричневый цвет в этом сезоне модный не в матовом, а в мягком, блестящем варианте. Этот оттенок помады подойдет для разных тонов кожи. В этом году коричневая помада на пике популярности, особенно с обведенным контуром губ карандашом шоколадного оттенка.



Модные цвета помады / Фото Pinterest

Розово-нюдовый

Нюдовый оттенок остается в тренде, но приобретает более прохладный тон. Пастально-розовый цвет помады очень хорошо смотрится в сочетании с выразительным макияжем глаз. Оттенок идеально подчеркивает естественную красоту, поэтому прекрасно подойдет для ежедневных мейков.



Модные цвета помады / Фото Pinterest

К бьюти лайфхакам также относится увеличение губ, пишет Who What Wear. Губы можно увеличить с помощью помады. Эффект объемных губ создается с помощью контурирования, используя два оттенка карандашей для губ и помады. Сначала обведите губы темным карандашом, затем заполните более светлым тоном и нанесите помаду на центр губ для максимального объема.

