Дакота Джонсон вышла в свет в "голом" платье: эффектное фото
14 сентября, 19:00
2

Дакота Джонсон вышла в свет в "голом" платье: эффектное фото

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Дакота Джонсон появилась на благотворительном ужине в Нью-Йорке в черном сетчатом платье от Gucci, украшенном бисером и цветами.
  • Ее образ дополнили черные босоножки, собранные волосы, smoky eyes, минималистичное бриллиантовое ожерелье, а стилист Кейт Янг вдохновлялась образом Моники Белуччи в 2000 году.

Голливудская актриса Дакота Джонсон решила удивить поклонников эффектным выходом, поэтому примерила платье из сетки, которое обнажало ее тело, а под низом виднелось белье.

Знаменитые звезды часто любят поражать своими образами, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Дакота Джонсон имеет прекрасную фигуру, поэтому охотно примерила на себе откровенное платье и вышла в нем на большую публику.

Актриса в сексуальном платье пришла на ужин благотворительного фонда в Нью-Йорке. Это четвертое ежегодное мероприятие фонда Керинга, посвященное заботе о женщинах.

Какое платье надела Дакота Джонсон?

Знаменитость примерила черное сетчатое платье от итальянского бренда Gucci. Платье было полностью расшито бисером и различными цветами. Под платье с горловиной на длинный рукав Дакота Джонсон надела под низ черное базовое белье, дополнив аутфит черными босоножками.

Стилисты собрали ее волосы в пучок, а визажисты лишь подчеркнули взгляд темными тенями в стиле smoky eyes. На шею Дакота надела минималистичное бриллиантовое ожерелье. Стилист Кейт Янг готовясь к этому событию, вдохновлялась образом Моники Белуччи 2000 года на вечеринке GQ.

Дакота Джонсон любит элегантный стиль, с нотками современности, благодаря которым можно совместить классические тренды с акцентом на сексуальности и классических цветах. Несмотря на свою любовь к рубашкам, блуз и жакетов, актриса без проблем может продемонстрировать сексуальность в прозрачном платье.


Модный образ Дакоты Джонсон / Фото Getty Images

Какую модель трендов носит Дакота Джонсон?

  • Дакота Джонсон популяризирует джинсы-сигареты, которые должны стать трендом осени 2025 года. Она надела их с черным боди и коричневым жакетом.
  • Известные бренды Diesel, Dsquared2 и Loewe, уже представили свои версии джинсов-сигарет. Советуем выбирать такие джинсы для себя всем, кто хочет добавить новый фасон в свою коллекцию.