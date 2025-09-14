Знаменитые звезды часто любят поражать своими образами, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Дакота Джонсон имеет прекрасную фигуру, поэтому охотно примерила на себе откровенное платье и вышла в нем на большую публику.

Актриса в сексуальном платье пришла на ужин благотворительного фонда в Нью-Йорке. Это четвертое ежегодное мероприятие фонда Керинга, посвященное заботе о женщинах.

Какое платье надела Дакота Джонсон?

Знаменитость примерила черное сетчатое платье от итальянского бренда Gucci. Платье было полностью расшито бисером и различными цветами. Под платье с горловиной на длинный рукав Дакота Джонсон надела под низ черное базовое белье, дополнив аутфит черными босоножками.

Стилисты собрали ее волосы в пучок, а визажисты лишь подчеркнули взгляд темными тенями в стиле smoky eyes. На шею Дакота надела минималистичное бриллиантовое ожерелье. Стилист Кейт Янг готовясь к этому событию, вдохновлялась образом Моники Белуччи 2000 года на вечеринке GQ.

Дакота Джонсон любит элегантный стиль, с нотками современности, благодаря которым можно совместить классические тренды с акцентом на сексуальности и классических цветах. Несмотря на свою любовь к рубашкам, блуз и жакетов, актриса без проблем может продемонстрировать сексуальность в прозрачном платье.



Модный образ Дакоты Джонсон / Фото Getty Images

Какую модель трендов носит Дакота Джонсон?