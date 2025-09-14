Знамениті зірки часто люблять вражати своїми образами, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Дакота Джонсон має чудову фігуру, тому залюбки приміряла на собі відверте плаття та вийшла в ньому на велику публіку.

Акторка у сексуальній сукні прийшла на вечерю благодійного фонду у Нью-Йорку. Це четвертий щорічний захід фонду Керінга, присвячений турботі про жінок.

Яку сукню одягнула Дакота Джонсон?

Знаменитість приміряла чорну сітчасту сукню від італійського бренду Gucci. Плаття було повністю розшите бісером та різними квітами. Під сукню з горловиною на довгий рукав Дакота Джонсон одягнула під низ чорну базову білизну, доповнивши аутфіт чорними босоніжками.

Стилісти зібрали її волосся в пучок, а візажисти лише підкреслили погляд темними тінями у стилі smoky eyes. На шию Дакота одягнула мінімалістичне діамантове намисто. Стилістка Кейт Янг готуючись до цієї події, надихалася образом Моніки Белуччі 2000 року на вечірці GQ.

Дакота Джонсон любить елегантний стиль, з нотками сучасності, завдяки яким можна поєднати класичні тренди з акцентом на сексуальності та класичних кольорах. Попри свою любов до сорочок, блуз та жакетів, акторка без проблем може продемонструвати сексуальність в прозорій сукні.



Модний образ Дакоти Джонсон / Фото Getty Images

Яку модель трендів носить Дакота Джонсон?