Принцеса Уельська є улюбленицею величезної кількості прихильників, які надихаються її вишуканими та елегантними виходами, пише 24 Канал з посиланням на In Style. Кейт Міддлтон завжди робить ставку на прості фактури та бездоганний крій, тож продемонструвала черговий красивий вихід.

Як виглядала Кейт Міддлтон?

Знаменитість одягла костюм британської дизайнерки Белли Фрейд. Кейт одягнула жакет та штани сірого кольору в клітинку принц Уельський. Картатий принт завжди був у моді, але цієї осені він є досить актуальним.

Під жакет Кейт Міддлтон одягнула чорний базовий лонгслів, який довершила чорними замшевими туфлями-човниками. Знаменитість розпустила волосся та вклала його у локони, а свій образ доповнила золотими сережками-кільцями з діамантами та золотим кольє з літерами G, C та L на честь перших ініціалів її дітей.

Колись принцеса Діана також любила носити сірі картаті костюми, тож у її архіві навіть є вихід 1989 року в подовженому жакеті із золотими ґудзиками та масивними плечиками. Кейт Міддлтон повторила образ 36 років потому.

Такий образ принцеси Уельської легко повторити, а задля комфорту замість туфель можна одягнути лофери.



Стильний образ Кейт Міддлтон / Фото Getty Inages

Які жакети носити восени?