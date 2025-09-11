Під час свого публічного виходу, Кейт Міддлтон віддала шану герцогині Кентській, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.
Читайте також Анджеліна Джолі одягнула трендове пальто осені 2025: зверніть на нього увагу
Як Кейт Міддтон повторила образ принцеси Діани?
У чорному костюмі принцеса Уельська прийшла на жіночий чемпіонат з регбі. Колір вбрання Кейт Міддтон обрала не випадково. Траурний чорний принцеса одягнула, щоб вшанувати пам’ять герцогині Кентської – дружини двоюрідного брата королеви Єлизавети, якої не стало 5 вересня.
Кейт Міддтон здійснила світський вихід у чорному жакеті від бренду Alexander McQueen, доповниши низ чорними класичними штанами. Під низ вона одягнула білу блузу з воланами, яка ідеально довершила класичне поєднання речей.
Дуже схожий образ у 1986 році здійснила принцеса Діана. На ній також була сорочка з жабо та чорний костюм, що складався з блейзера та штанів.
Принцеса Уельська нерідко довершує образи люксовими сумками, тож на гру з регбі приміряла сумку Chanel Mini Classic. А ще її вишуканий образ із зібраним волоссям доповнювали сережки з рожево-жовтого й білого золота від Cartier Small Trinity.
Порівняння образів принцеси Діани та Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму Elle
Як Кейт Бланшетт виглядала у сукні 3-річної давності?
Акторка Кейт Бланшетт часто повторює свої старі образи та приміряє сукні, які стоять у її гардеробі кілька років. Таким чином знаменитість показує, що якісні плаття не мають терміну придатності.
- Кейт Бланшетт одягнула на Венеційський кінофестиваль сукню Armani Privé, яку вперше носила на церемонії SAG Awards у 2022 році.