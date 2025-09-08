Анджеліна Джолі завітала на Міжнародний кінофестиваль в Торонто у незвичному образі, пише 24 Канал з посиланням на In Style. Знаменитість замість сукні чи костюму, вийшла на червону доріжку в пальто.

Як виглядає трендове пальто осені?

Зірки часто є трендсеттерами, демонструючи на собі всі новинки, які вже невдовзі можуть стати трендовими. Оскароносна акторка Анджеліна Джолі з’явилася перед камерами у шоколадному пальті. Коричневий колір та всі його відтінки є найпопулярнішим цієї осені.

Джолі обрала для себе пальто від бренду Gabriela Hearst. Верхній одяг довжини максі був доповнений чотирма ґудзиками та довгим вирізом. Акторка під низ одягнула чорні колготи й доповнила аутфіт класичними туфлями-човниками від Christian Louboutin.

Красуня розпустила волосся, а візажисти нанесли її улюблений макіяж в коричневих тонах. У такому вигляді Джолі прийшла на прем’єру фільму "Кутюр".



Розкішний образ Анджеліни Джолі / Фото Getty Images

Пальто в коричневому кольорі – це мастхев на осінню пору. Класикою вважається верхній одяг в чорному кольорі, втім шоколадний відтінок чи сірий колір – це також база, яка не вийде з моди.

Які речі на осінь завжди будуть популярними?