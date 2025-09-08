Анджелина Джоли посетила Международный кинофестиваль в Торонто в необычном образе, пишет 24 Канал со ссылкой на In Style. Знаменитость вместо платья или костюма, вышла на красную дорожку в пальто.

Как выглядит трендовое пальто осени?

Звезды часто являются трендсеттерами, демонстрируя на себе все новинки, которые уже вскоре могут стать трендовыми. Оскароносная актриса Анджелина Джоли появилась перед камерами в шоколадном пальто. Коричневый цвет и все его оттенки являются самым популярным этой осенью.

Джоли выбрала для себя пальто от бренда Gabriela Hearst. Верхняя одежда длины макси была дополнена четырьмя пуговицами и длинным вырезом. Актриса под низ надела черные колготы и дополнила аутфит классическими туфлями-лодочками от Christian Louboutin.

Красавица распустила волосы, а визажисты нанесли ее любимый макияж в коричневых тонах. В таком виде Джоли пришла на премьеру фильма "Кутюр".



Роскошный образ Анджелины Джоли / Фото Getty Images

Пальто в коричневом цвете – это мастхэв на осеннюю пору. Классикой считается верхняя одежда в черном цвете, впрочем шоколадный оттенок или серый цвет – это также база, которая не выйдет из моды.

Какие вещи на осень всегда будут популярными?