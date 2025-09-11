Во время своего публичного выхода, Кейт Миддлтон отдала дань уважения герцогине Кентской, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.
Как Кейт Миддтон повторила образ принцессы Дианы?
В черном костюме принцесса Уэльская пришла на женский чемпионат по регби. Цвет наряда Кейт Миддтон выбрала не случайно. Траурный черный принцесса надела, чтобы почтить память герцогини Кентской – жены двоюродного брата королевы Елизаветы, которой не стало 5 сентября.
Кейт Миддтон совершила светский выход в черном жакете от бренда Alexander McQueen, дополнив низ черными классическими брюками. Под низ она надела белую блузу с воланами, которая идеально довершила классическое сочетание вещей.
Очень похожий образ в 1986 году осуществила принцесса Диана. На ней также была рубашка с жабо и черный костюм, состоящий из блейзера и брюк.
Принцесса Уэльская нередко довершает образы люксовыми сумками, поэтому на игру по регби примерила сумку Chanel Mini Classic. А еще ее изысканный образ с собранными волосами дополняли серьги из розово-желтого и белого золота от Cartier Small Trinity.
Сравнение образов принцессы Дианы и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма Elle
Как Кейт Бланшетт выглядела в платье 3-летней давности?
Актриса Кейт Бланшетт часто повторяет свои старые образы и примеряет платья, которые стоят в ее гардеробе несколько лет. Таким образом знаменитость показывает, что качественные платья не имеют срока годности.
- Кейт Бланшетт надела на Венецианский кинофестиваль платье Armani Privé, которое впервые носила на церемонии SAG Awards в 2022 году.