Во время своего публичного выхода, Кейт Миддлтон отдала дань уважения герцогине Кентской, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.

Как Кейт Миддтон повторила образ принцессы Дианы?

В черном костюме принцесса Уэльская пришла на женский чемпионат по регби. Цвет наряда Кейт Миддтон выбрала не случайно. Траурный черный принцесса надела, чтобы почтить память герцогини Кентской – жены двоюродного брата королевы Елизаветы, которой не стало 5 сентября.

Кейт Миддтон совершила светский выход в черном жакете от бренда Alexander McQueen, дополнив низ черными классическими брюками. Под низ она надела белую блузу с воланами, которая идеально довершила классическое сочетание вещей.

Очень похожий образ в 1986 году осуществила принцесса Диана. На ней также была рубашка с жабо и черный костюм, состоящий из блейзера и брюк.

Принцесса Уэльская нередко довершает образы люксовыми сумками, поэтому на игру по регби примерила сумку Chanel Mini Classic. А еще ее изысканный образ с собранными волосами дополняли серьги из розово-желтого и белого золота от Cartier Small Trinity.



Сравнение образов принцессы Дианы и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма Elle

