В платье мести: Дакота Джонсон вышла в свет после расставания с Крисом Мартином

Известная актриса Дакота Джонсон совершила светский выход в рамках промоушена нового фильма "Материалисты". Новоиспеченная холостячка поразила появлением в полупрозрачном платье.

Недавно СМИ всколыхнула новость о том, что Дакота Джонсон разошлась с Крисом Мартином, пишет 24 Канал. Пара была вместе с 2017 года, впрочем их отношения дали трещину.

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Теперь звезда фильма "50 оттенков серого" и солист группы Coldplay – больше не пара. Инсайдеры отмечают, что оба разорвали отношения уже окончательно. Но несмотря на разрыв, Дакота Джонсон вынуждена уделять время работе, поскольку в прокат выходит фильм с ее участием "Материалисты".

Недавно на вечернее шоу звезда впервые после расставания вышла в свет в довольно провокационном образе.

Образ Дакоты Джонсон

Дакота надела прозрачное платье из черного материала в сеточку на длинный рукав. Платье полностью просвечивается, поэтому под низ звезда примерила бордовый топ и бордовое нижнее белье.

Платье имело интересный крой, поскольку низ был создан в форме платья-рыбки с плиссировкой, а верх платья имел интересное перекрещивание в зоне декольте.

Свой аутфит звезда дополнила черными туфлями на каблуках, коричневой сумкой, золотыми серьгами и черными солнцезащитными очками в форме кошачьего глаза. Знаменитость улыбалась на камеру, и по словам инсайдеров, она достаточно сложно переносит расставание с любимым.



Эффектный выход Дакоты Джонсон / Фото Getty Images

В сети фанаты отмечают, что Дакота надела "платье мести", которое в свое время надела принцесса Диана на светское мероприятие, после публичного заявления в то время принца Чарльза об измене. Известно, что между парой стали разногласия, поскольку Дакота думает о материнстве, а вот Крис больше не хочет иметь потомков.