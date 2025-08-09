Украинские бренды уже представили яркую коллекцию вышитых рубашек, платьев и аксессуаров. Их можно носить не только в особых случаях, но и в повседневной жизни, стилизуя с трендовыми элементами гардероба. Несколько модных вариантов вышиванок на День Независимости 2025 подготовил 24 Канал со ссылкой на Gunia Project, MOTYV и другие бренды.

Какие вышиванки выбрать на День Независимости 2025?

Gunia Project

Вышитое платье Томила выполнено из льна, платье украшено монохромными лентами и мелкой драпировкой по мотивам аутентичной техники рясования.

Рубашка Рая воплощает замысел коллекции NAЇVE, вдохновленной традиционной эстетикой украинских спальных комнат. Ручная вышивка выполнена в технике ришелье – той самой, которой когда-то украшали наволочки, кружевные занавески и подушки.

В коллекции NAÏVE представлены и мужские изделия. Вышитые рубашки из смеси натурального льна и инновационного тенсела. Современный элемент праздничного или повседневного наряда.

MOTYV

Вышиванка "Село" – вышитый вручную рушник, отражающий суть наивного искусства. В дизайне видное место занимает изображение собак – мотив, символизирующий верность, защита дома и домашнюю радость. Вышивка выполнена крестиком синими нитками на белом фоне.

Также актуальным вариантом станет вышиванка из лимитированной коллекции "Тени растений". Она создана, чтобы помнить и поблагодарить каждого, кто защищал и оберегает Украину.

EmbroideredGem

Предлагаем отпраздновать День Независимости в вышиванке в технике "Ришелье". Ее, кстати, выбирала и Елена Зеленская.

Также удачным вариантом станет образ "Ярослава" из коллекции "Воспоминания". Эта вышиванка сочетает традиции древней украинской вышивки с актуальным кроем и современным видением стиля.

GAPTUVALNYA

Вышиванка "Ноготки" – и, от которой веет историей и современным стилем одновременно. Вдохновленная орнаментами аутентичного кептарика родом из Ополья, она расцветает красными цветами, жаждой жизни и любовью к близким.

Если хотите выбрать платье, а не рубашку, то следует обратить на "Ноготки". Это белоснежное вышитое платье обнимает тело заботливой легкостью, а цветочная вышивка напоминает: даже в бурные времена проникает свет.

Etnodim

Изделия из коллекции "Горицвет" – это полет, но не легкий взлет, а ежедневный труд души, которая, несмотря на вес земного, день за днем поднимается. В ней объединены более 1000 цветных вытынанок и самобытных "бумажек" с ажурными краями, вышитых на льне.

А блуза "Черный цветок" из коллекции "Ода цвету" станет смелым и ярким заявлением в образе на День Независимости 2025. Ее можно удачно совместить как с юбкой, так и с трендовыми кроями джинсов.