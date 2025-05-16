Одеваемся в стиле Меган Фокс: 3 безупречных образа, которые вам точно надо повторить

Актриса Меган Фокс обожает стильно одеваться и несколько лет назад была настоящей королевой стиля. Звезда сотрудничала со стилистом Мейв Рейли, поэтому каждый ее выход был достоин внимания. В День рождения известной знаменитости вспоминаем самые стильные образы, которые может легко повторить любая модница.

В определенный период Меган Фокс заработала статус иконы стиля, пишет 24 Канал. Все это произошло после начала отношений с Колсоном Бейкером, когда их совместные выходы ждали все поклонники, а каждый ее аутфит чрезвычайно поражал ее поклонников.

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Звезда "Трансформеров" часто любила привлекать внимание образами, в которых делала ставку на женственность, демонстрируя свое тело благодаря топам, мини-юбкам и платьям с прозрачными вставками. Аутфиты Меган Фокс не могли пропустить никакие модные издания, поэтому расскажем о нескольких выходах, которые точно стоят вашего внимания.

К слову! Меган Фокс родила четвертого ребенка 27 марта. Вероятно, у нее с Колсоном Бейкером родилась девочка.

Сочетание топа и тренча

Май этого года несколько холодный, поэтому в отдельные дни без тренча нам не обойтись. Меган Фокс осуществила светский выход в топе, делая акцент на топе и базовом элементе гардероба, который найдется у каждой девушки – джинсах на высокой посадке. Она надела сверху кремовый тренчкот и соединила образ высокими босоножками на каблуках.



Красивые образы Меган Фокс / Фото из инстаграма Мейв Рейли

Кожаный жакет и мешковатые джинсы

Жакеты являются популярными и часто дополняют образы девушек. Чтобы добавить аутфиту немного эффектности, советуем примерить кожаный укороченный блейзер и совместить его с джинсами, туфлями на каблуках и яркой сумкой.



Красивые образы Меган Фокс / Фото из инстаграма Мейв Рейли

Монохромный аутфит

На одно из светских событий Меган Фокс пришла в белом топе, который соединила с бежевым костюмом. Она надела удлиненную кремовую рубашку и брюки того же оттенка. Образ звезды дополнили босоножки с острым носком и кремовая сумочка небольшого размера Coperni. Чтобы добавить выходу изюминки, Меган надела на шею чокер с большим крестом.



Красивые образы Меган Фокс / Фото из инстаграма Мейв Рейли