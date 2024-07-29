Оценила даже актриса сериала: девушка организовала день рождения в стиле "Бриджертонов"

Сериал "Бриджертоны" является одним из самых популярных на платформе Netflix, а его эстетика покорила сердца миллионов женщин. Так, девушка организовала день рождения в стиле популярного сериала.

Блогерша Молли Даниэла, которая живет как принцесса, организовала 24-й день рождения в эстетике "Бриджертонов". В сети она опубликовала кадры с эстетического празднования.

К теме "Бриджертоны" посреди Львова: сестры организовали фотосессию в эстетике популярного сериала

День рождения в эстетике "Бриджертонов"

Молли в сети рассказала, что решила организовать на свое 24-летие "золотой" день рождения. Поскольку блогерша бредит эстетикой сериала "Бриджертоны", то празднование она устроила в таком стиле.

Так, блогерша устроила чаепитие в саду, которое на все 100% соответствовало эстетике "Бриджертонов". Молли в течение нескольких месяцев занималась планированием, искала нужный декор и за 2 часа смогла украсить сад к своему дню рождения. Поскольку друзья Молли также увлекаются эстетикой сериала, то также присоединились к подготовке.

Каждый гость получил собственное зеркальце, веер и, конечно, невероятно красивую чашку для чаепития. Главным дополнением стали невероятные образы девушек, ведь каждая пришла в романтическом платье, которые дополнила эффектными прическами. Для каждого гостя Молли также подготовила открытки Бриджертона, в которых выразила свою благодарность.

На столе в качестве декора были свечи и цветочные композиции, а вокруг – звучала музыка из сериала. Девушка даже нашла чай, который был в коробках, стилизованных под эстетику сериала.

Это было именно то, что я представляла себе несколько месяцев. Когда мы сели за чаепитие, то просто наслаждались компанией друг друга за вкусным чаем. Я даже не могла пожелать лучшего способа начать новый год жизни,

– поделилась Молли в сети.

День рождения в стиле "Бриджертонов": смотрите видео

К слову, такую идею празднования оценила и сама актриса сериала "Бриджертоны" Никола Кохлан, которая сыграла роль Пенелопы. Она написала, что ей очень понравилась вечеринка, а также поздравила Молли с днем рождения.

