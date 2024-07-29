Блогерка Моллі Даніела, яка живе як принцеса, організувала 24-й день народження в естетиці "Бріджертонів". У мережі вона опублікувала кадри з естетичного святкування.

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День народження в естетиці "Бріджертонів"

Моллі у мережі розповіла, що вирішила організувати на своє 24-річчя "золотий" день народження. Оскільки блогерка марить естетикою серіалу "Бріджертони", то святкування вона влаштувала у такому стилі.

Так, блогерка влаштувала чаювання в саду, яке на всі 100% відповідало естетиці "Бріджертонів". Моллі протягом кількох місяців займалася плануванням, шукала потрібний декор і за 2 години змогла оздобити сад до свого дня народження. Оскільки друзі Моллі також захоплюються естетикою серіалу, то також долучилися до підготовки.

Кожен гість отримав власне люстерко, віяло й, звісно, неймовірно гарну чашку для чаювання. Головним доповненням стали неймовірні образи дівчат, адже кожна прийшла в романтичній сукні, які доповнила ефектними зачісками. Для кожного гостя Моллі також підготувала листівки Бріджертона, у яких висловила свою подяку.

На столі як декор були свічки й квіткові композиції, а навколо – лунала музика з серіалу. Дівчина навіть знайшла чай, який був у коробках, стилізованих під естетику серіалу.

Це було саме те, що я уявляла собі кілька місяців. Коли ми сіли за чаювання, то просто насолоджувалися компанією один одного за смачним чаєм. Я навіть не могла побажати кращого способу почати новий рік життя,

– поділилася Моллі у мережі.

День народження в стилі "Бріджертонів": дивіться відео

До слова, таку ідею святкування оцінила й сама акторка серіалу "Бріджертони" Нікола Кохлан, яка зіграла роль Пенелопи. Вона написала, що їй дуже сподобалася вечірка, а також привітала Моллі з днем народження.

