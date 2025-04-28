Известные бренды берут во внимание и выпускают в своих коллекциях вьетнамки с резиновой подошвой и перемычкой, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Эта история происходит благодаря тому, что такая вещь действительно пользуется спросом, особенно в летнее время, когда хочется носить что-то легкое и комфортно себя чувствовать во время долгих прогулок.

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Вьетнамки – главная обувь лета

Эта летняя обувь стала такой востребованной, что ее носят не только со свободными льняными платьями, но и с элегантными вещами, к примеру, брючным костюмом. Мировые стилистки говорят, что планируют этим летом ежедневно носить вьетнамки, поскольку считают их хорошей парой на лето.



Вьетнамки будут в моде в 2025 году / Фото Pinterest

Лето – это всегда о легкости и свободе, поэтому очень простые вьетнамки идеально подойдут под простые аутфиты. Для некоторых эта обувь может быть не совсем удобной и натирать пальцы, впрочем здесь важно лишь сделать ставку на качественную пару, которая не принесет никакого дискомфорта.



Вьетнамки будут в моде в 2025 году / Фото Pinterest

Вьетнамки можно носить ежедневно. Стилизовать с мешковатыми джинсами, длинными юбками, легкими платьями или даже примерить с шелковыми платьями в длине макси. Определенным образом они могут привлекать к себе внимание, но взамен предоставляют другим вещам возможность засиять.

Недавно в нашем материале мы рассказали о 5 пар летней обуви, которые будут в тренде в этом сезоне.

Если подобрать обувь правильно, то уместно они будут выглядеть на любом событии – днем или ночью. Выбирайте для себя классические черные вьетнамки, впрочем еще можно сделать ставку на черно-белые варианты, которые выглядят довольно красиво.