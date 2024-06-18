Девушка купила коробку с тайными товарами и сорвала джекпот: какой сюрприз ждал ее внутри

Блогер Эмили Кенхэм из Лондона периодически покупает тайные коробки с различными товарами. Недавно девушка заказала еще одну посылку и была удивлена своим находкам.

Какие вещи в новой тайной коробке удалось найти блогеру и было ли это выгодным приобретением, рассказываем далее.

К теме Сувенир за 8 долларов оказался итальянским антиквариатом: женщина поделилась эксклюзивной находкой

Какие товары девушка нашла в тайной коробке

Эмили Кенхэм из Лондона потратила 120 фунтов стерлингов (около 6,2 тысячи гривен), чтобы приобрести тайную коробку с электротоварами у аукциониста Уильяма Джорджа. В посылке содержались вещи, что были возвращены клиентами.

Ранее девушка уже покупала подобные коробки и однажды выиграла джекпот, найдя внутри новые товары от Dyson.

Я так нервничаю! В прошлом у меня было несколько настоящих побед. У меня был стайлер Dyson Airwraps, несколько фенов Dyson. Я также таким образом приобрела свою кофейную машину Sage,

– рассказала девушка.

Эмили добавила, что в этот раз надеялась найти кофеварку Nespresso, и когда она открыла пакет, была действительно поражена.

Что девушка нашла в тайной коробке: смотрите видео

Первой вещью, которую блогер достала из таинственной коробки, был стайлер для завивки волос стоимостью около 159 фунтов стерлингов (8,2 тысячи гривен). Далее она вытащила дорожный фен, электрические косметические щипцы, машинку для стрижки, капучинатор, кофемолку, одеяла с подогревом, электрический очиститель воздуха, отпариватель и несколько утюгов.

Среди других ценных вещей, которые нашла Канхем, были кухонный комбайн, что стоит около 60 фунтов стерлингов (3 тысячи гривен), и портативный обогреватель Delonghi HSX стоимостью 80 фунтов стерлингов (4,1 тысячи гривен), но самое главное – она действительно нашла в коробке кофеварку Nespresso.

В общем Эмили получила товаров на сумму почти 1450 фунтов стерлингов (около 75 тысяч гривен), хотя заплатила за них всего 120 фунтов.

Я думаю, что мы действительно хорошо справились. Я считаю, что здесь были удивительные находки, мы даже получили удивительную кофемашину Nespresso,

– поделилась своими впечатлениями британка.

Ее видео на YouTube набрало 116 тысяч просмотров, а подписчики были шокированы выгодными находками, которые она получила в своей коробке.