Женщина заплатила за статуэтку всего 8 долларов. Позже она узнала, что настоящая цена достигает более 1000 долларов.

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Дизайнерский экспонат в обычном магазине

Охотница за антиквариатом Лаура Фегер из Австралии поделились в сети своей невероятной находкой. Так, в обычной лавочке с различными мелочами женщина заметила статуэтку кота.

Лаура обратила внимание на сувенир из-за яркого бирюзового цвета, а также необычного узора. Когда она разглядела его лучше, то поняла, что это изделие является продуктом дизайнерской компании.

Обернулась и увидела кота, который смотрел на меня. Когда взяла его в руки, то была шокирована, потому что сразу узнала узоры Bitossi, но никогда раньше не видела такой формы,

– рассказала Лаура.

Женщина знала, что Bitossi Ceramiche – это итальянская компания по производству элитной керамики. Каждая статуэтка изготавливалась вручную, а стоимость достигала нескольких сотен долларов. Однако эта стоила всего 8 долларов, поэтому женщина решила ее приобрести, даже если это подделка.

Впоследствии Лаура проконсультировалась с экспертами, и те подтвердили, что бирюзовая статуэтка кота – оригинальная ручная работа Bitossi Ceramiche. Более того, ее стоимость может колебаться от 500 до 1000 долларов.

Кроме того, специалисты добавили, что этот кот – является настоящим редким антиквариатом, а изготовить его могли примерно в 60-х – 70-х годах прошлого века. Пока охотница за сокровищами решила оставить статуэтку себе и не будет продавать ее.