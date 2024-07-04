Произведение искусства на джинсах: девушка нарисовала известную картину Ван Гога на одежде

Винсент Ван Гог – одна из самых влиятельных фигур в истории западного искусства, а его картины ныне стоят миллионы долларов. Шедевры известного художника появляются и на одежде.

Так девушка решила повторить известную картину "Подсолнухи" Винсента Ван Гога на своей одежде. Миниатюрное произведение искусства появилось на кармане ее джинсов.

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Девушка создала картину Ван Гога на джинсах

Девушка делает ручную роспись одежды уже давно, и на этот раз решила создать картину Винсента Ван Гога на любимых джинсах от Zara. Так, на одном заднем кармане мастерица воспроизвела известную картину с подсолнухами, а на другом – написала имя художника.

В сети девушка показала весь процесс создания картины на одежде. Так, чтобы не испачкать одежду красками, она заклеила зону вокруг кармана, на которой рисовала картину известного художника. После этого девушка начала воспроизводить произведение искусства на одежде.

Девушка воспроизвела картину Ван Гога на джинсах: смотрите видео

Мастерица также добавила, что использует для росписи специальные краски для одежды. Они не смываются во время стирки при температуре 30 градусов, а также не теряют яркости в течение длительного времени.

Кроме того, вещи с такими рисунками также можно гладить. Однако делать это надо через ткань или заранее вывернув вещи.