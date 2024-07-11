"Нарния" в реальной жизни: девушка нашла в новом доме тайную комнату в шкафу

Иногда, жизнь переносит людей в фантастические истории. Так, девушка будто попала в мир "Нарнии", ведь нашла в новом доме тайную комнату, которая была скрыта в шкафу.

Своей жуткой находкой девушка поделилась в сети. Она добавила, что, вероятно, на эту дверь стоит повесить замок, чтобы чувствовать себя безопасно.

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"Нарния" в реальной жизни

Тикток-блогерша в сети поделилась жуткой находкой. Так, ее двоюродный брат приобрел для себя и своей семьи новый дом. Каково было их удивление, когда в шкафу они нашли тайную комнату.

Казалось бы обычная маленькая гардеробная, однако на стене были маленькие дверцы, которые и ведут в тайную комнату. Когда девушка их открыла, то увидела огромное пространство. Комната стилизована под детскую – стены окрашены в розовый цвет и декорированы бабочками и различными цветами.

Эта находка изрядно напугала девушку. По ее словам, она не видела в своей жизни ничего более жуткого.

Я сказала брату закрыть их (двери – Lady) на замок, потому что думаю, что в их стенах кто-то живет,

– поделилась своими опасениями блогерша.

Девушка нашла тайную комнату: смотрите видео

В комментариях предположили, что бывшие владельцы дома действительно могли организовать детскую комнату для игр в скрытом пространстве. Однако в сети также обратили внимание, что там нет окон, что также наталкивает на жуткие мысли.