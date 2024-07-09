Чем особенная посуда, которую имеет женщина, и сколько она может стоить при продаже на аукционе, рассказываем дальше.

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Как женщина приобрела миску, которая стоит тысячи долларов

Женщина приобрела свою деревянную миску 22 года назад за 400 долларов (более 16 000 гривен) во время свадебного путешествия на гавайском острове Кауаи.

Это мой свадебный подарок на свадьбу. Мне хочется плакать, когда вспоминаю, где и как я его получила,

– делится участница шоу.

Однако еще больше эмоций она почувствовала, когда оценщик Энтони Слейтер-Ральф рассказал о происхождении и реальной стоимости этой вещи.

По словам эксперта, темный деревянный сосуд выдает свой возраст благодаря изменению цвета и некоторым декоративным элементам на выдолбленной поверхности, в частности изображению лица.

Как выглядит ценная миска: смотрите видео

Оценщик отмечает, что чаша сделана из ели и, вероятно, была изготовлена коренными жителями Аляски в начале 19-го века или даже раньше, в 1780-х или 1790-х годах.

Это довольно необычно. Эскимосы на самом деле не занимаются декоративным искусством. Все, что они делают, имеет определенную функцию. И они также верили, что в каждом из этих предметов есть дух. Я думаю, что голова, вероятно, символизирует дух чаши,

– говорит Слейтер-Ральф.

Специалист утверждает, что миска стоит от 18 до 20 000 долларов (от примерно 700 000 до 800 000 гривен). После дополнительных исследований ее могут продать на аукционе даже намного дороже.

Результат оценки довел женщину до слез.

О, Боже мой, Боже мой,

– повторяла она в эфире телевизионного шоу.

Она не могла найти слов, чтобы передать свои эмоции в тот момент, ведь вещь, которая так много значит для ее сердца, может принести ей столько денег.