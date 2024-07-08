Почему разбитая посуда оказалась такой ценной и как женщина получила настоящее сокровище, рассказываем далее.

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Как разбитый фарфор продали на аукционе

Набор разбитой посуды женщине оставил ее дедушка, который служил в Китае перед Первой мировой войной По словам британки, многим предметам уже сотни лет. Она также добавила, что ее бабушка повредила некоторые из них.

Я привезла его в Линкольншир в 2002 году, и с тех пор коробка с надписью "битый фарфор" просто жила на чердаке. Каждый раз, когда я поднималась за рождественскими украшениями, я думала: "Я должна что-то сделать с этой коробкой",

– делится Гилл.

В результате она отнесла посуду к аукционисту Джеймсу Лавераку. Эксперт говорит, что предметы имели довольно неприхотливый вид и были похожи на те, что люди могут найти на дворовых распродажах и в благотворительных магазинах. Сначала он разделил коллекцию на лоты, дав начальную общую оценку в несколько тысяч долларов, однако настоящая стоимость вещей превысила ожидания.

Некоторая посуда уцелела / Фото John Taylors Auction Rooms

Большинство людей не подумает, что они стоят больше одного – двух фунтов стерлингов, но они редкие, коллекционные, а потому очень ценные,

– объяснил Джеймс Лаверак.

Когда он назвал окончательную цифру, которую удалось выручить за разбитый фарфор, Гилл была ошеломлена.

Так, посуду продали за 204 000 долларов, включая комиссионные. Один лот – набор из пяти китайских блюдец, оцененный менее чем в 100 долларов, – в итоге ушел почти за 45 000 долларов. Другой набор из 16 чашек, оцененных не более чем в 100 долларов, был продан за 75 000 долларов. Даже разбитая чашка ушла за 6 300 долларов.