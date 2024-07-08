Чому розбитий посуд виявився таким коштовним та як жінка отримала справжній скарб, розповідаємо далі.

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Як розбиту порцеляну продали на аукціоні

Набір розбитого посуду жінці залишив її дідусь, який служив у Китаї перед Першою світовою війною За словами британки, багатьом предметам вже сотні років. Вона також додала, що її бабуся пошкодила деякі з них.

Я привезла його в Лінкольншир у 2002 році, і з того часу коробка з написом "бита порцеляна" просто жила на горищі. Щоразу, коли я підіймалася за різдвяними прикрасами, я думала: "Я повинна щось зробити з цією коробкою",

– ділиться Гілл.

У результаті вона віднесла посуд до аукціоніста Джеймса Лаверака. Експерт каже, що предмети мали доволі невибагливий вигляд і були схожі на ті, що люди можуть знайти на дворових розпродажах і в благодійних магазинах. Спочатку він розділив колекцію на лоти, давши початкову загальну оцінку в кілька тисяч доларів, однак справжня вартість речей перевищила очікування.

Деякий посуд вцілів / Фото John Taylors Auction Rooms

Більшість людей не подумає, що вони коштують більше одного – двох фунтів стерлінгів, але вони рідкісні, колекційні, а тому дуже цінні,

– пояснив Джеймс Лаверак.

Коли він назвав остаточну цифру, яку вдалося виручити за розбиту порцеляну, Гілл була приголомшена.

Так, посуд продали за 204 000 доларів, включно з комісійними. Один лот – набір із п'яти китайських блюдець, оцінений менш ніж у 100 доларів, – у підсумку пішов майже за 45 000 доларів. Інший набір із 16 чашок, оцінених не більш ніж у 100 доларів, був проданий за 75 000 доларів. Навіть розбита чашка пішла за 6 300 доларів.