Что женщина там обнаружила и какова история ее находки, рассказываем далее.

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Как женщина приобрела пиджак с "сюрпризом"

Британка Кей Уокер приобрела в благотворительном магазине пиджак всего за 1 фунт стерлингов (примерно 51 гривна). Она была довольна выгодной покупкой, но еще больше удивилась, когда нашла настоящий "сюрприз" в кармане.

Впоследствии на вечеринке женщина полезла в карман пиджака и нашла там билеты на концерт Лучано Паваротти почти 20 летней давности. Он выступал на "Манчестер Арене" 30 сентября 1995 года. В то время билеты на его концерт стоили 55 фунтов стерлингов.

Женщина нашла в кармане билеты / Фото Jam Press

Я не могла поверить своим глазам, когда нашла билеты в кармане. Обычно я стираю все, что покупаю в благотворительном магазине, но на этот раз это было в последнюю минуту,

– рассказала Кей.

Она добавляет, что никогда не была фанаткой певца, но знает достаточного его известных песен.

Женщина обнаружила находку вместе со своей 27-летней дочерью Элленой, которая поделилась, что часто вместе с мамой посещает благотворительные магазины, но это впервые им попалась такая уникальная находка. Обычно, все, что можно отыскать в карманах, – это старые конфеты и квитанции.