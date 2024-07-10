Открыла ящик Пандоры: девушка нашла в старом комоде настоящие сокровища

Женщина по имени Нонея забрала домой деревянный комод, оставленный кем-то на обочине дороги.

Она была ошеломлена, увидев, что именно мешало одному из ящиков закрыться. Что женщина нашла внутри мебели, рассказываем далее.

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Как женщина нашла сокровища внутри шкафа

Как рассказала в своем ролике в тикток Нонея, кто-то выставил старый комод на обочине дороги, чтобы другие жители города могли забрать его себе.

Когда женщина завезла раритетную находку домой, то поняла, что один из ящиков не закрывается, но не могла понять почему. Посветив фонариком, она увидела что-то похожее на коробку с кольцами.

Так я открыла ящик Пандоры,

– сказала она на видео и открыла бархатную коробку для ювелирных украшений, чтобы показать зрителям, что хранится внутри.

В центре шкатулки лежали три кольца: одно золотое с огромным скоплением бриллиантов на верхушке, другое – с камнем посередине, а самое маленькое – с одним большим бриллиантом и множеством маленьких.

Как девушка нашла украшения в старой мебели: смотрите видео

Нонея отметила, что собирается отнести эти украшения на экспертизу, чтобы узнать, из чего они сделаны и сколько стоят.

По словам блогера, комод стоял на "общегородском сборе мусора", где каждый мог оставить свой хлам посреди улицы. Люди, которые выставили его, имеют собственную компанию и часто отдают интересные вещи в достаточно хорошем состоянии.

Большинство комментаторов под видео призвали Ноней вернуть кольца законному владельцу, на что она ответила, что они только что купили комод в комиссионном магазине и никогда им не пользовались.

В другом видео она добавила, что попытается разыскать семью, но шансы на то, что она их найдет, очень невелики.