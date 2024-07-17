Девушка приобрела секретную вазу с украшениями и нашла настоящее сокровище от Swarovski

Девушка приобрела вазу с украшениями за 105 долларов и нашла винтажный браслет, превысивший ее стоимость.

Какие еще украшения она обнаружила внутри и сколько стоит антикварный браслет, рассказывает Lady 24.

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Как девушка нашла винтажный браслет Swarovski

Тикток-блогер Мишель покупает различные секретные коробки и делится своими находками в роликах. Недавно девушка приобрела вазу с украшениями за 105 долларов (более 4000 гривен) и показала, что нашла внутри.

Это не моя ценовая категория, но ваза имеет довольно хороший размер. Все, что внутри, я выставлю на продажу,

– рассказала Мишель.

Внутри она нашла несколько пластиковых браслетов, браслет с позолотой и изготовлен из разноцветных ракушек, металлическую подвеску с бисером, колье из искусственного жемчуга, набор сережек, магнитный браслет, цепочка с подвеской в форме снеговика, еще несколько браслетов с разноцветными камнями и бисером, значок, золотая цепочка, несколько брошей, чокер с крестиком, кольцо с бабочкой и даже заколку для волос, а также много других мелочей.

Что девушка нашла в вазе с украшениями: смотрите видео

К сожалению, в вазе оказались несколько сломанных украшений, однако большинство из них все же были в хорошем состоянии.

Некоторые из украшений к тому же оказались довольно ценными. Как отметила одна из комментаторов под видео, браслет с разноцветными камнями, который можно увидеть на 6 минуте ролика, – это винтажное изделие от Swarovski, что может стоить около 130 долларов (более 5 тысяч гривен).

Только одно это украшение может окупить всю цену вазы, не говоря уже о других вещах, суммарная стоимость которых точно будет больше 105 долларов.

И хоть не все комментаторы с этим были согласны, многие писали, что ваза не стоит своих денег, нашлись и те, кто восхитился украшениями. "Мне понравилось, я как будто путешествовал вместе с тобой", "Это был лучший ASMR", – писали люди.