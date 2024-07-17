Які ще прикраси вона виявила всередині та скільки коштує антикварний браслет, розповідає Lady 24.

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Як дівчина знайшла вінтажний браслет Swarovski

Тікток-блогерка Мішель купує різні секретні коробки та ділиться своїми знахідками у роликах. Нещодавно дівчина придбала вазу з прикрасами за 105 доларів (понад 4000 гривень) та показала, що знайшла всередині.

Це не моя цінова категорія, але ваза має доволі гарний розмір. Усе, що всередині, я виставлю на продаж,

– розповіла Мішель.

Усередині вона знайшла кілька пластикових браслетів, браслет з позолотою та виготовлений з різнокольорових мушель, металеву підвіску з бісером, кольє зі штучних перлів, набір сережок, магнітний браслет, ланцюжок з підвіскою у формі сніговика, ще кілька браслетів з різнокольоровим камінням та бісером, значок, золотий ланцюжок, кілька брошок, чокер з хрестиком, каблучку з метеликом та навіть шпильку для волосся, а також багато інших дрібниць.

Що дівчина знайшла у вазі з прикрасами: дивіться відео

На жаль, у вазі опинилися кілька зламаних прикрас, однак більшість з них все ж були у гарному стані.

Деякі з прикрас до того ж виявились доволі цінними. Як зазначила одна з коментаторок під відео, браслет з різнокольоровим камінням, який можна побачити на 6 хвилині ролика, – це вінтажний виріб від Swarovski, що може коштувати близько 130 доларів (понад 5 тисяч гривень).

Тільки одна ця прикраса може окупити всю ціну вази, не говорячи вже про інші речі, сумарна вартість яких точно буде більшою за 105 доларів.

І хоч не всі коментатори з цим були згодні, багато хто писав, що ваза не варта своїх грошей, знайшлися й ті, хто захопився прикрасами. "Мені сподобалося, я неначе подорожував разом з тобою", "Це був найкращий ASMR", – писали люди.